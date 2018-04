Urbas: Stvari, ki jih je treba izboljšati, smo izboljšali

17. april 2018 ob 22:16

Bled - MMC RTV SLO, STA

"Že prijateljska tekma z Madžari je pokazala, da bodo tekmeci težki. Tudi druge ekipe so že bile v eliti," je na novinarski konferenci pet dni pred začetkom SP-ja divizije I v Budimpešti povedal Jan Urbas, ki bo kapetan slovenske reprezentance.

"Nikogar ne smemo podcenjevati. Igrati moramo na svoji ravni in le v tem primeru se lahko nadejamo zmag. Priprave so bile krajše kot po navadi, a vsi se zelo dobro poznamo, že nekaj časa smo skupaj. Olimpijske igre niso tako oddaljene. Nekaj sprememb v igri je, stvari, ki jih je treba izboljšati, smo izboljšali," je poudaril Urbas. Tekmeci Slovenije bodo od nedelje naprej Velika Britanija, Poljska, Madžarska, Kazahstan in Italija.

Rise v četrtek na Dunaju (19.15) čaka še zadnja pripravljalna tekma. Prvo v Celju proti Hrvaški so dobili z 12:1, drugo na Bledu proti Madžarom pa so prejšnjo sredo v podaljšku izgubili z 2:3.

"Dobro je, da imamo zdaj še eno pripravljalno tekmo. Ko si toliko časa skupaj, se lahko zasitiš. Treniramo nekatere stvari, zdaj bi rad videl, kako delujejo v praksi. Pomembna pa je tudi za kandidate, ki bodo iskali mesto v ekipi. Zdaj smo jih vpoklicali toliko, da bomo nekatere morali tudi odsloviti. Vratarji pa bodo ti trije, ki jih imamo na voljo," je pred zadnjim preizkusom dejal selektor Kari Savolainen.

Vodstvo čaka na razplet nekaterih tujih lig

Ta ima sicer precej težav. Predvsem pri sestavi moštva, saj bo pogrešal kar precej standardnih igralcev. Nekateri manjkajo zaradi poškodb, drugi imajo klubske obveznosti, izkušeni Marcel Rodman je končal reprezentančno kariero ... Na seznamu za Budimpešto je tako precej igralcev, ki jih na olimpijskih igrah v Južni Koreji pred dvema mesecema ni bilo, več pa je tudi hokejistov, ki igrajo v obeh najmočnejših slovenskih klubih.

Iz ekipe SIJ Acronij Jesenice, ki je pred dnevi osvojila naslov državnih prvakov, so zdaj na seznamu Miha Logar, Aleksandar Magovac in Luka Bašič, iz SŽ-ja Olimpije pa izkušeni Andrej Hebar in mladi Miha Zajc.

Seznam sicer še ni dokončen, v vodstvu ekipe bodo čakali na razplet nekaterih tujih ligaških tekmovanj in na morebitne nastope Sabahudina Kovačeviča, Matica Podlipnika, Klemna Pretnarja in Jurija Repeta.

Na zadnjem seznamu za tekmo z Avstrijo (ki bo verjetno z nekaj spremembami tudi seznam za SP) so tako vratarji Gašper Krošelj, Matija Pintarič in Rok Stojanovič, branilci Mark Čepon, Blaž Gregorc, Aleš Kranjc, Miha Logar, Aleksander Magovac, Žiga Pavlin, Miha Štebih, Luka Vidmar ter napadalci Luka Bašič, Jan Drozg, Boštjan Goličič, Andrej Hebar, Anže Kuralt, Aleš Mušič, Ken Ograjenšek, Žiga Pance, Anže Ropret, Robert Sabolič, Rok Tičar, Jan Urbas, Miha Verlič in Miha Zajc.



1. krog, nedelja, 22. aprila, ob 12.30:

VELIKA BRITANIJA - SLOVENIJA

Ob 16.00:

MADŽARSKA - KAZAHSTAN

Ob 19.30:

POLJSKA - ITALIJA

2. krog, ponedeljek, 23. aprila, ob 16.00:

SLOVENIJA - POLJSKA

Ob 19.30:

ITALIJA - MADŽARSKA

Torek, 23. aprila, ob 16.00:

KAZAHSTAN - VELIKA BRITANIJA



3. krog, sreda, 25. aprila, ob 12.30:

ITALIJA - KAZAHSTAN

Ob 16.00:

VELIKA BRITANIJA - POLJSKA

Ob 19.30:

SLOVENIJA - MADŽARSKA

4. krog, četrtek, 26. aprila, ob 19.00:

POLJSKA - MADŽARSKA

Petek, 27. aprila, ob 16.00:

KAZAHSTAN - SLOVENIJA

Ob 19.30:

ITALIJA - VELIKA BRITANIJA

5. krog, sobota, 28. aprila, ob 12.30:

KAZAHSTAN - POLJSKA

Ob 16.00:

SLOVENIJA - ITALIJA

Ob 19.30:

MADŽARSKA - VELIKA BRITANIJA

Vse tekme slovenske reprezentance bodo v prenosu na TV Slovenija 2 in na MMC-ju.

M. R.