Uresničene sanje: na stezi z Allyson Felix

Obetavni tekačici prvič na članskem SP-ju

3. avgust 2017 ob 15:02

Ljubljana - MMC RTV SLO

V novem rodu slovenske atletike sta zelo opazni Anita Horvat in Agata Zupin. Obe tekačici na 400 metrov, obe prvič na članskem SP-ju, obe z izkušnjami izbora za mis športa.

Izjemen napredek je letos uspel zlasti 19-letni Komendčanki Agati Zupin, ki jo na svetovnem atletskem prvenstvu v Londonu (v britanski prestolnici še ni bila) kvalifikacije na 400 metrov ovire čakajo v ponedeljek. "Želim si, da bi prvič letos na tekmi odtekla tehnično pravilno, kar bi lahko zadostovalo za državni rekord."

Srebro je ni zadovoljilo

Zupinova je rekord julija (dvakrat) popravila na evropskem prvenstvu do 20 let, najprej v polfinalu, nato še v finalu, ko je tekla 55,96 in osvojila srebrno medaljo. Kljub medalji priznava, da ni bila najbolj zadovoljna, saj je ciljala na naslov evropske prvakinje. "Dogaja se mi, da imam preveliko željo in delam napake. To me je v Grossetu stalo zlate medalje in sem bila kar malo razočarana."

Družina bo morala zamenjati vstopnice

Članica kamniškega atletskega kluba je letos najprej izpolnila normo na 200 metrov, nato še na 400 m ovire. Odločila se je, da bo v Londonu tekla le na tej razdalji. Na olimpijskem štadionu bodo tudi njeni starši in brat, a bodo morali najprej zamenjati vstopnice. Prepričani so bili, da bodo Agato spremljali v torek v kvalifikacijah na 200 metrov, a bo nastopila že dan prej na 400 m ovire.



Navdušena, ker bo tekla med elito

Na 400 metrov (brez ovir) bo slovensko atletiko v Londonu zastopala Anita Horvat, ki trenira pod vodstvom Roka Predaniča, letos marca pa je na članskih tekmovanjih debitirala na dvoranskem atletskem prvenstvu v Beogradu. Na letošnjem EP-ju do 23 let je bila četrta. V Londonu jo kvalifikacije čakajo v nedeljo ob 13. uri. "Zelo se veselim, navdušena sem, ker bom tekmovala na SP-ju, pripravljena sem dobro."

"Selfi" z Alison Felix?

Slovite konkurentke, ki jih je prej lahko gledala le po televiziji, bodo tokrat ob njej na stezi. "Da bom na istem tekmovanju kot Allyson Felix (šest zlatih kolajn na olimpijskih igrah), je zame sanjsko. Zelo jo občudujem. Upam, da bom lahko z njo po tekmovanju spregovorila kakšno besedo," pravi članica ljubljanskega Massa, ki jo bo v Londonu na štadionu spodbujal tudi njen fant.

Sladka zmaga v Velenju

Da ima v Sloveniji med vrstnicami močno konkurentko v Agati Zupin, je zelo dobrodošlo. Zadnjič sta se pomerili v Velenju, boljša je bila 20-letna Horvatova, toda: "Če Agata ne bi tekla ob meni, ne bi bila tako hitra. Tista zmaga je bila kar sladka."

Horvatova lani blizu naslova mis športa

Še nekaj skupnega imata Anita Horvat in Agata Zupin. Obe sta nastopili na finalnem izboru za slovensko mis športa. Anita Horvat je bila predlani celo prva spremljevalka. Za Zupinovo (na mis športa se je prijavila lani) je bila to predvsem lepa izkušnja. "Zanimalo me je, kako vse skupaj poteka. Se kar splača. Punce so bile v redu, športnice, dobila pa sem tudi nekaj novih prijateljic."

