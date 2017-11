Uroš Velepec: Če smo v štafeti četrti, je to že katastrofa

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Uroš Velepec je bil 14 let v slovenskem biatlonu, zaslužen je tudi za vse uspehe Jakova Faka (tudi ko je ta tekmoval še za Hrvaško). Aprila 2015 je podpisal pogodbo z ukrajinsko reprezentanco, februarja bo zanj v Južni Koreji glavni preizkus, od katerega bo tudi odvisna njegova prihodnost. Foto: www.alesfevzer.com Če smo v štafeti četrti, je to že katastrofa, pa moraš za četrto mesto v tej konkurenci biti praktično brezhiben. Takšen je šport. Četrto mesto ni vredno nič, čeprav - zadnje čase 4. mesto lahko pomeni že medaljo, vsaj če gledamo, kaj se v povezavi s Sočijem dogaja z ruskimi športniki. Poti Velepca in Faka so se za nekaj časa razšle, a pred letošnjo sezono sta spet začela sodelovati. Velepec pravi, da je Fak izjemno prizadeven na treningih oziroma "material, ki si ga želi vsak trener". Foto: www.alesfevzer.com Vsak bi kakšno stvar rad počel po svoje, ampak - jaz imam "jajca na tnalu" in odgovarjam za rezultate. Tako sem tudi dolžan povedati, kako in kaj in na dnevni bazi sprejemati nešteto odločitev. Ni me lahko premakniti. Ekipo vodiš, dokler so rezultati vrhunski. Ko teh ni, je odstrel trenerja prva rešitev za vodstva reprezentanc. 30-letni Jakov Fak je mojster velikih tekmovnj, leta 2010 je bil v Vancouvru bronast v šprintu, leta 2012 je bil svetovni prvak na 20 km, leta 2015 pa v skupinskem štartu. Foto: Tomaž Šušteršič Punce (v ukrajinski reprezentanci) ga imajo tudi rade, saj nima težkega značaja in je zabaven, le sem ter tja rad zamuja (smeh). Ker so ukrajinske biatlonke znane kot zelo natančne na strelišču, je Jakov v tem elementu naredil napredek in jih je na treningih sem ter tja tudi premagal, kar je dober podatek. Teja Gregorin je na olimpijskih igrah v Sočiji osvojila bronasto medaljo, pred dnevi pa je slovensko športno javnost šokirala novica, da je bila štiri leta prej (v Vancouvru) dopingirana. Če ji bodo vzeli rezultate za štiriletno obdobje, bo medaljo iz Sočija obdržala. Foto: STA Tako kot bi dal prej roko v ogenj, pa sem se opekel, da ni jemala ničesar prepovedanega, bi dal roko v ogenj tudi za Soči. Mislim, da je šlo za enkratno neumnost, še enkrat pa odločno zavračam, da bi jaz karkoli vedel ali celo posumil o tem. Tudi njeni rezultati niso kazali odstopanj, imam analize vseh tekem. Sorodne novice Velepec: "Nikoli se mi nihče ni smilil, tega gena nimam" Dodaj v

Uroš Velepec: Če smo v štafeti četrti, je to že katastrofa

MMC-jev pogovor s priznanim biatlonskim trenerjem

14. november 2017 ob 06:23

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Mislim, da je šlo za enkratno neumnost, še enkrat pa odločno zavračam, da bi jaz karkoli vedel ali celo posumil o tem," o dopinški aferi Teje Gregorin pravi njen nekdanji trener Uroš Velepec.

Velepec je aprila 2015 po kar štirinajstih letih zaradi nekaterih nesoglasij zapustil slovensko biatlonsko reprezentanco in postal trener Ukrajink. Letos se mu je spet pridružil Jakov Fak, s katerim te dni na Norveškem v odličnih razmerah pilita še zadnje podrobnosti pred začetkom sezone (26. novembra bo uvodna tekma sezone, mešana štafeta v Östersundu). S 50-letnim Velepcem smo se pogovarjali o njegovih izkušnjah s trenerskim poslom v Ukrajini, o pripravljenosti Jakova Faka in tudi o Teji Gregorin, ki jo je Velepec popeljal do bronaste medalje na olimpijskih igrah v Sočiju 2014.

Kje trenutno trenirate in kakšne razmere imate?

Tri tedne smo že na Norveškem v Sjusjoenu in še en teden bomo, konec tedna pa nas čaka tudi tako imenovano tekmovanje "season opening". Razmere so idealne, ko smo prišli sem 24. oktobra, je snežilo, proge so bile že pripravljene. Niti ene stvari ni, ki bi nas motila.

S kakšnimi pričakovanji vstopate v olimpijsko sezono?

Ker je biatlon v Ukrajini zimski šport številka ena, so pričakovanja velika. Proračun je velik, na razpolago imamo vse, kar si želimo, a tudi pritisk je velik. V Sočiju je bila ženska štafeta zlata in vodstvo reprezentance pričakuje, da ponovimo ta uspeh. Glede na močno konkurenco bo to zelo težko, ne pa nemogoče. Lani smo bili na tretjem mestu v pokalu narodov, v štafeti smo bili drugi na svetovnem prvenstvu, a osvojiti zlato medaljo na olimpijskih igrah bo zelo težko.

Sodite med trenerje, ki delujejo še bolje, kadar je pritisk velik?

Ko narediš odličen rezultat, je vse samo težje, saj se pričakovanja dvignejo. Tako pokrovitelji kot javnost zahtevajo še boljše rezultate, kar prinese še več stresa in dela. Z uspehi si torej dela ne olajšaš in stresa ne zmanjšaš, morda le podpišeš boljšo pogodbo, ampak, verjemite, da v tem športu nisem zaradi denarja.

Četrto mesto torej v Ukrajini ne pomeni prav veliko ...

Šteje le, če si med prvimi tremi. Če smo v štafeti četrti, je to že katastrofa, pa moraš za četrto mesto v tej konkurenci biti praktično brezhiben. Takšen je šport. Četrto mesto ni vredno nič, čeprav - zadnje čase 4. mesto lahko pomeni že medaljo, vsaj če gledamo, kaj se v povezavi s Sočijem dogaja z ruskimi športniki.

Kako se konkretno kaže, da denar v ukrajinskem biatlonu ni problem?

Naj povem en sam primer. Zdaj, tik pred sezono, je treba še posebej paziti, da ni kakšnih virusnih obolenj. V vodstvu reprezentance ne bo nihče nič rekel, če vzamemo še eno dodatno sobo v hotelu. Kdor je na meji, da bo zbolel, ga tako izoliramo. Takih malenkosti je veliko, a vse to prinaša varnost.

Letos spet sodelujete z Jakovom Fakom, ki je imel v preteklosti veliko težav z zdravjem. Kako je z njim, je zdrav?

Tako Jakov kot punce (v ukrajinski reprezentanci) so zdravi, ni problemov. Jakov je ves čas z nami na treningih, živi pa slab kilometer stran. Ima svojo "hiško", če tako rečem, dali smo mu tudi ukrajinskega fizioterapevta za družbo. Kot rečeno, je zdrav, testi so pokazali, da je na dobri poti. Tu v Sjusjoenu bo odprtje sezone, skoraj vsi glavni bodo na štartu, Norvežani, Nemci, Italijani, Francozi, Šipulin ... Tekma bo prvi pokazatelj pripravljenosti. Jakov se je sicer na nekaterih treningih že primerjal z Italijani in z norveško B-ekipo in je bil kar dober.

Lepo je slišati, da je Jakov zdrav, ampak - se ne bojite, da bi se pozimi spet pripetilo nekaj takšnega kot v prejšnjih sezonah, ko ga je zdelala bolezen?

Ne. Če greš skozi vsa kritična obdobja zdrav, začetek zime ni ogrožen. Je pa res, da je lahko konec decembra spet novo kritično obdobje, ko se je treba paziti. Po desetih tekmah je telo že utrujeno in občutljivo na viruse in bakterije.

Jakov Fak je mojster za velike tekme. Kako bosta tempirala formo, da bo na olimpijskih igrah najmočnejši?

Programiranje treninga je živa stvar. Odločala se bova sproti, med sezono. Seveda moraš v vsakem primeru že v prvem delu sezone priti na vrhunsko raven. Kdor ne dirka dobro do olimpijskih iger, praviloma tudi tam nima možnosti.

Je na treningih še vedno tako delaven?

To nikoli ni bilo vprašljivo, le odnosi takrat v reprezentanci niso bili najboljši. Oba imava velik ego, je pa tako, da lahko le eden vodi ekipo. Jakov je enostavno hotel biti bolj samostojen. Nikoli nisem popuščal, pa smo šli potem raje narazen. Zdaj sva v dobrih, korektnih odnosih. Pridno trenira, Jakov je za trenerja zelo "prijeten material", če lahko tako rečem.

Ste pa zdaj glavni vi?

Treba je razumeti, da smo ekipa, v kateri je osem tekmovalk in 16 interesov (smeh). Plus Jakov. Vsak bi kakšno stvar rad počel po svoje, ampak - jaz imam "jajca na tnalu" in odgovarjam za rezultate. Tako sem tudi dolžan povedati, kako in kaj in na dnevni bazi sprejemati nešteto odločitev. Ni me lahko premakniti. Ekipo vodiš, dokler so rezultati vrhunski. Ko teh ni, je odstrel trenerja prva rešitev za vodstva reprezentanc.

Kako pa na ukrajinske biatlonke vpliva, da je na treningih zraven Jakov Fak. Kakšen je ta odnos?

Mislim, da je njegova prisotnost dobrodošla. V trenerski ekipi smo itak samo moški, šest pomočnikov je še, Jakov se z njimi dobro razume, družbe ima dovolj. Punce ga imajo tudi rade, saj nima težkega značaja in je zabaven, le sem ter tja rad zamuja (smeh). Ker so ukrajinske biatlonke znane kot zelo natančne na strelišču, je Jakov v tem elementu naredil napredek in jih je na treningih sem ter tja tudi premagal, kar je dober podatek. Koristi nam, da imamo zraven nekoga z olimpijsko medaljo in naslovom svetovnega prvaka. Če na treningih gara kot pes, potem punce vedo, da je to edina prava pot. Jakov ima tudi odlično tehniko teka na smučeh in to večkrat puncam pokažem na sestankih. Skratka, gre za vzajemno korist.

Ima trenutno s seboj na Norveškem tudi partnerko in hčerko Milo?

Ne. O tem sva se pogovorila. Teh šest tednov mora žrtvovati. Tudi z nami trenerji je podobno. Moja hčerka Ruti je imela ta konec tedna 13. rojstni dan. Ne vem, kdaj sem bil zadnjič na njenem praznovanju.

Ste pa vsaj med božično-novoletnimi prazniki doma ...

Res je, tega si ne pustim vzeti in sem dogovorjen, da takrat treniramo na Pokljuki in sem lahko z družino.

Precej neprijetna je bila za vas novica, da je bila Teja Gregorin na olimpijskih igrah v Vancouvru dopingirana. Se lahko zgodi, da bodo Gregorinovi dokazali tudi doping v Sočiju, kjer je osvojila medaljo?

Tako kot bi dal prej roko v ogenj, pa sem se opekel, da ni jemala ničesar prepovedanega, bi dal roko v ogenj tudi za Soči. Mislim, da je šlo za enkratno neumnost, še enkrat pa odločno zavračam, da bi jaz karkoli vedel ali celo posumil o tem. Tudi njeni rezultati niso kazali odstopanj, imam analize vseh tekem.

Sta se s Tejo Gregorin po novici o dopingu kaj slišala?

Po Vibru sem jo vprašal: 'Kaj pa je zdej to?' Opravičila se mi je in zapisala, da počakajmo, da se postopki končajo.

Vsekakor ta dogodek za vas ni prijeten ...

Seveda, saj meče slabo luč na vse. Tudi v Ukrajini so me čakala neprijetna vprašanja. Povedal sem, da je to v športu tako imenovana solo akcija. Če bi kar nenadoma odskočila in pobrala tri olimpijske medalje, potem bi dvomil, kako je to mogoče, tako pa ne. Očitno ji je nekdo od zunaj nekaj dal in je nasedla. Več kot to ne vem in ne morem špekulirati, sem pa še danes v šoku.

Kaj menite, koliko je dopinga v biatlonu?

V nasprotju z javnim mnenjem in mnenjem nekaterih novinarjev menim, da je trenutno tega zelo zelo malo ... So solerji, ki to počnejo, ampak k sreči večino polovijo, morda je le še kje kakšna reprezentanca v katerem od športov, ki se danes še ukvarja s tem. Če bi bilo tega ogromno, potem generacija Slovencev, ki sem jih treniral, Fak, Bauer, Rupnik, Marič, ne bi imela na teku časov med najboljših 15. Wada dobro dela, strah, da lahko za osem let nazaj dokažejo doping in vzamejo medalje, je dosegel svoj namen. Novim generacijam je to dalo misliti. Kdor goljufa, ga slej ko prej ujamejo, kar je dober in močan signal.

Je dvoletna oziroma štirilena kazen dovolj stroga?

Nisem pravi, da bi sodil, zato imamo modre in usposobljene ljudi v organizacijah. Rekel bi, da je vseeno odvisno od okoliščin. Če dobijo nekoga, ki res ni vedel in je pomotoma vzel naprimer neko pršilo za nos, je to eno, če pa se je nekdo zavestno in sistematično dopingiral, mora biti kazen tako finančna kot časovna, zelo visoka.

Norveška tekačica Therese Johaug naj bila pozitivna zaradi uporabe kreme za zaščito ustnic. Verjamete tej razlagi?

Ne vem. Zmagovala je prej in tudi kasneje. Mislim, da ni bilo namerno, lahko pa, da se motim. Je pa tako, da del javnosti pogosto raje sliši tisto, kar je slabo in ne kar je dobro.

Tomaž Okorn