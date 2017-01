Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Uroš Zorman na letošnjem svetovnem prvenstvu ne bo igral, ni pa se še dokončno poslovil od reprezentančnega dresa. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Uroš Zorman

9. januar 2017 ob 19:44

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Najhuje je, da zaradi mojih dejanj trpijo drugi. Če ne bi imel družine, staršev, potem bi večkrat rekel: briga me.

Po tisti aferi s foteljaši sem šel v tujino, starši pa so morali pojasnjevati, kaj počne njihov sin. Takrat se zaveš, kaj vse to potegne za seboj. A nekatere stvari je preprosto treba povedati, ostaja pa več načinov izražanja. Pri tem nisem bil zmeraj najbolj spreten in to bi spremenil. Morda bi lahko kdaj reagiral bolj taktično. Česa drugega ne obžalujem.

Kapetan slovenske rokometne reprezentance Uroš Zorman, ki na letošnjem svetovnem prvenstvu v Franciji ne bo igral, je v intervjuju za časnik Večer govoril tudi o tem, ali mu je kaj žal, ker je nekoč spletne komentatorje označil za foteljaše.