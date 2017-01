Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Usain Bolt

28. januar 2017 ob 08:37

MMC RTV SLO/STA

Težko je takšno medaljo vračati, a sem to storil, ker je tako zahteval Mok. Nisem vesel, se pa takšne stvari dogajajo. Veliko možnosti je, kako se bomo odzvali, a če bo potrebno, bom pomagal.

Usain Bolt, prvo ime atletike zadnjih let, je zaradi dopinga Neste Carterja ostal brez zlate medalje v štafeti 4 x 100 metrov z olimpijskih igrah v Pekingu leta 2008. Jamajški zvezdnik je kolajno že vrnil, obenem pa je zagotovil, da se bo do konca boril, da ga dobi nazaj. S tem je Bolt (vsaj začasno) ostal brez trojnega šprinterskega trojčka, ko je bil zlat v štafeti in na 100 ter 200 metrov tudi v Londonu 2012 in Rio de Janeiru 2016.

