Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Usain Bolt in Lewis Hamilton Foto: Reuters Dodaj v

Usain Bolt

24. oktober 2017 ob 07:00

Austin - MMC RTV SLO, Reuters

Mislim, da bi z lahkoto igral za jamajško reprezentanco. Ne bi rekel, da so v tem trenutku tako dobri. Da bi igral nogomet, je moj osebni cilj. Ne menim se za to, kaj si ljudje mislijo o tem.

Če bi mislil, da tega ne zmorem, bi rekel: 'veste kaj, pozabite na to'. Če pa mislim, da zmorem, bom poskusil. To so sanje in še eno poglavje v mojem življenju. Če imaš sanje, ki si jih vedno želel uresničiti, zakaj ne bi poskusil in videl, kam te to pripelje.

Sloviti jamajški šprinter Usain Bolt, ki je na avgustovskem svetovnem prvenstvu v Londonu končal kariero, je bil v nedeljo gost dirke formule ena za VN ZDA v Austinu. Ponovil je, da resno razmišlja o nogometni karieri in da to ni šala.

31-letnik trenutno še okreva po poškodbi stegenske mišice: "Samo to je ovira, da še nisem poskusil. Čez dva tedna bom lahko spet začel trenirati in poskušal priti v formo. Tedaj bom lahko bolje ocenil položaj. Borussia Dortmund (z njo si deli istega opremljevalca, op. a.) me je povabila na teden dni treninga, preizkusil se bom in videl, na kakšni ravni sem."

Vir: Reuters

M. R.