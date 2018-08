Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Tjaša Jančar in Tjaša Kotnik sta se v Siofoku na Madžarskem veselili svoje prve zmage na turnirjih svetovne serije, potem ko sta v finalu z 2:0 premagali švedsko dvojico. Foto: OZS Dodaj v

Uspeh kariere za dvojico Tjaša & Tjaša

V finalu z 2:0 ugnali švedsko dvojico

27. avgust 2018 ob 08:37

Siofok - MMC RTV SLO

Odbojkarici na mivki Tjaša Jančar in Tjaša Kotnik sta se v Siofoku veselili svoje prve zmage na turnirjih svetovne serije in dosegli največji uspeh v karieri.

V finalu sta proti Švedinjama Sari Cavretti in Sofii Wahlen v prvem nizu že močno zaostajali (10:16), a je nato Jančarjeva odlično izvajala začetne udarce, Kotnikova pa se je zelo dobro znašla ob mreži. Prvi niz sta Slovenki dobili z 21:19, v drugem pa sta ves čas nadzorovali potek in ga z 21:12, mirno pripeljali do konca.

Turnir na Madžarskem sta Tjaša Jančar in Tjaša Kotnik začeli v skupinskem delu tekmovanja, v katerem sta najprej premagali Madžarki Szabojevo in Hafro, nato pa izgubili z Japonkama Išicubo in Šibo. V repasažu sta slovenski predstavnici z 2:1 v nizih odpravili Švicarki Huberjevo in Greberjevo, v četrtfinalu pa sta bili z 21:12 in 21:16, uspešnejši od Ukrajink Irine in Inge Makhno, ki so ju ljubitelji odbojke lahko na začetku avgusta spremljali v finalu ljubljanskega turnirja.

V polfinalu sta se še enkrat pomerili z japonsko navezo Išicuba/Šiba in se tekmicama oddolžili za poraz v skupinskem delu turnirja. Z zmago z 2:1 (17:21, 21:19, 15:10) sta si priigrali prvi finale na turnirjih svetovne serije, a se pri tem nista ustavili.

"Zelo sva veseli zmage. Res si nisva mislili, da lahko prideva tako visoko. Po tihem sva seveda na to upali, tako kot vsakič, a ta turnir sva odigrali res imenitno in mislim, da sva si res zaslužili zmago in sva zato res veseli. Pogoji za igro so bili težki, sploh v finalu, ko je pihal močan veter, a sva ga izkoristili v svoj prid in zasluženo zmagali," je bila uspeha vesela Tjaša Jančar.

Nina Lovšin in Tajda Lovšin sta osvojili peto mesto, kar je njuna najboljša uvrstitev v svetovni seriji.

