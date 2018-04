Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Polona Hercog ima velika pričakovanja na peščeni podlagi. Foto: EPA Dodaj v

Uspešen začetek Hercogove na zelenem pesku v Charlestonu

V drugem krogu jo čaka Francozinja Alize Cornet

2. april 2018 ob 21:52

Charleston - MMC RTV SLO

Polona Hercog je v uvodnem krogu turnirja serije Premier v Charlestonu premagala Maryno Zanevsko s 6:1 in 6:4 in se bo v 2. krogu pomerila s 14. nosilko Alize Cornet.

Najboljša slovenska teniška igralka je zelo dobro začela edini turnir serije WTA, ki se igra na zelenem pesku. Belgijka je bila nemočna v prvem nizu, v drugem pa je zapravila vodstvo s 4:1. Obračun je trajal uro in pol. Razmerje v osvojenih točkah je bilo 71:51.

V prvem nizu je Zanevska izgubila servis v četrti in šesti igri. Hercogova je drugi niz začela zelo slabo, dvakrat je izgubila začetni udarec in Belgijka je povedla s 4:1. V zadnjih petih igrah je Zanevska naredila številne neizsiljene napake, osvojila je le še šest točk. Hercogova je imela precej boljši prvi in drugi servis, Zanevska pa je naredila tudi štiri dvojne napake.

Francozinja Cornetova je v uvodnem obračunu turnirja izločila Ukrajinko Katerino Bondarenko s 6:1 in 6:2.

CHARLESTON, 1. krog, tabela

(800.000 am. dolarjev, pesek)



GARCIA (FRA/1) prosta



LEPCHENKO (ZDA) - PETKOVIC (NEM)

6:4, 7:5

HERCOG (SLO) - ZANEVSKA (BEL)

6:1, 6:4

CORNET (FRA/14) - K. BONDARENKO (UKR)

6:1, 6:2

BERTENS (NIZ/12) - CEPEDE ROYG (PAR)

6:4, 6:1

KRUNIĆ (SRB) - MATTEK SANDS (ZDA)

6:2, 6:2

STOLLAR (MAD) - DI LORENZO (ZDA)

7:5, 6:1

KONTA (VB/6) prosta



STEPHENS (ZDA/4) prosta



PERA (ZDA) - CEPELOVA (SLK)

6:2, 6:2

BOUCHARD (KAN) - ERRANI (ITA)



BUZARNESCU (ROM/15) - LAPKO (BLR)

6:4, b.b.

GAVRILOVA (AVS/11) - JABEUR (TUN)

1:6, 6:4, 6:3

GIORGI (ITA) - SOLER ESPINOSA (ŠPA)

6:1, 6:4

HADDAD MAIA (BRA) - ARRUABARRENA (ŠPA)



KEYS (ZDA/7) prosta



GÖRGES (NEM/5) prosta



AHN (ZDA) - STOSUR (AVS)



SIEGEMUND (NEM) - VIHLJANCEVA (RUS)

7:5, 6:2

OSAKA (JAP/10) - BRADY (ZDA)

6:4, 6:4

BEGU (ROM/13) - GARCIA PEREZ (ŠPA)



LIU (ZDA) - LINETTE (POL)



McHALE (ZDA) - DIJAS (KAZ)

6:4, 6:2

KASATKINA (RUS/3) prosta



SEVASTOVA (LAT/8) prosta

DOLEHIDE (ZDA) - LARSSON (ŠVE)

5:7, 6:0, 6:4

MARIA (NEM) - DAVIS (ZDA)

BARTY (AVS/9) - KENIN (ZDA)



VESNINA (RUS/16) - BRENGLE (ZDA)



WATSON (VB) - TOWNSEND (ZDA)



SINIAKOVA (ČEŠ) - KR. PLIŠKOVA (ČEŠ)



KVITOVA (ČEŠ/2) prosta

A. G.