Uspešna prva polovica generalke rokometašev pred EP-jem

Prvi slovenski strelec Blaž Janc z osmimi goli

9. januar 2018 ob 18:56,

zadnji poseg: 9. januar 2018 ob 20:39

Murska Sobota - MMC RTV SLO, STA

Slovenski rokometaši so na pripravljalni tekmi pred evropskim prvenstvom na Hrvaškem v Murski Soboti s 36:32 odpravili Srbijo, s katero se bodo pomerili še enkrat v sredo.

Dvoboj s Srbijo je bil bistveno resnejši preizkus kot prva pripravljalna tekma, ko je vrsta Veselina Vujovića, ki je pred tekmo ostala brez Jureta Dolenca, ki bi bil prva izbira na položaju desnega zunanjega, na Dolu pri Hrastniku zanesljivo ugnala Iran (31:19). Dolenec, za nastop katerega ni zelene luči prižgala zdravniška služba Barcelone, je ob Vidu Poteku in Mateju Gabru tretji pomemben člen, ki ga je Vujović moral črtati iz svojih načrtov.

V primerjavi z zadnjim velikim turnirjem v Franciji močno zdesetkana slovenska zasedba – poleg omenjenih manjka še David Miklavčič, pod vprašajem je še vedno nastop Vida Kavtičnika, medtem ko je po dolgem času znova zaigral rekonvalescent Nik Henigman – je kadrovski primanjkljaj nadoknadila s srčno in bojevito igro.

V drugem polčasu Slovenci prevzeli pobudo

Vujović je med svojimi varovanci dokaj enakovredno porazdelil minutažo, od prijavljenih igralcev v prvem polčasu ni igral le Patrik Leban. Ne glede vse težave je po izenačeni predstavi v prvem polčasu v drugem že na začetku popolnoma zagospodarila na prekmurskem parketu in imela popoln nadzor nad tekmeci, največ pa je vodila za sedem golov (30:23).

V slovenski reprezentanci je bil strelsko najučinkovitejši Blaž Janc z osmimi zadetki, Blaž Blagotinšek in Gašper Marguč sta prispevala po pet golov. Slovence prva tekma na prvenstvu čaka v soboto, ko se bodo v hrvaški prestolnici pomerili z Makedonijo, nato pa jih v skupinskem delu čakata še Nemčija in Črna gora.

"Prejeli preveč zadetkov"

"Z zmago smo lahko zadovoljni, čeprav naša igra ni bila najboljša, saj smo prejeli preveč zadetkov. Evropsko prvenstvo bo kmalu, a verjamem v našo ekipo in prepričan sem, da bomo v tem kratkem času odpravili naše napake in iz tekme v tekmo igrali bolje na Hrvaškem," je po zmagi povedal Janc, Marguč pa dodal: "Na tekmi smo zgrešili preveč čistih strelov, a najbolj pomembno je, da smo prihajali do priložnosti in imeli dokaj hiter pretok igre. Prikazali smo dokaj lepo igro, na koncu prejeli preveč golov, a to je bila posledica našega visokega vodstva in zagotovljene zmage."

Pripravljalne tekme:

SLOVENIJA - SRBIJA

36:32 (15:15)

700; Janc 8, Blagotinšek in Marguč po 5, Cingesar 3, Henigman, Medved, Bezjak, Grebenc, Mačkovšek in Suholežnik po 2, Žabič, Mlakar in Leban po 1; Nenadić in Đorđić po 5, Ilić 4.

Sreda ob 18.00 (Velenje):

SLOVENIJA - SRBIJA

Dol pri Hrastniku:

SLOVENIJA - IRAN 31:19 (17:9)

Marguč 8, Mlakar 5, Janc, Cehte in Medved po 3, Potočnik, Blagotinšek in Mačkovšek po 2, Barišič-Jaman, Žabič in Leban po 1.

