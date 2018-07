Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Andyju Murrayju se je uspelo vrniti v teniško karavano, pri čemer se je že v 1. krogu pošteno namučil, da je prišel do 2. kroga v Washingtonu. Foto: AP Dodaj v

Uspešna vrnitev Andyja Murrayja v Washingtonu

Pohvalil uvedbo štoparic

31. julij 2018 ob 13:11

Washington - MMC RTV SLO, STA

Čustveni Andy Murray se je v ponedeljek po skoraj 17-mesečni odsotnosti uspešno vrnil na teniška igriška s trdo podlago. V 1. krogu turnirja v Washingtonu je Škot premagal Mackenzieja McDonalda.

Trikratni zmagovalec turnirjev za grand slam in nekdanja številka ena moškega tenisa se je uspešno vrnil na trdi podlagi po dolgotrajnem okrevanju, ki je sledilo operaciji kolka. V prvem krogu turnirju v Washingtonu je trenutno 832. igralec sveta s 3:6, 6:4 in 7:5 premagal 80. igralca ATP-lestvice.

"Močno sem se boril, moral sem se," je povedal Murray. "Gibanje in ostalo je bilo v redu. Nisem se zlomil. Precej dobro se je izšlo," je po 2 uri in 37 minut dolgem dvoboju dodal veliki povratnik. Potem ko je McDonald v zadnji točki poslal predolg forhend, je Škot olajšano zavpil in veselo stisnil desno pest. "Užival sem v zmagi. To ste lahko videli pri proslavljanju," je povedal Murray: "Bil je težek dvoboj in lahko bi se končalo tudi drugače. Lepo je bilo zmagati."

Na travi ni šlo, vrnitev dočakal na trdi podlagi

Potem ko se je po operaciji vrnil prejšnji mesec v Queensu in Eastbournu, je Murray zaradi preslabe pripravljenosti izpustil Wimbledon in se namesto tega začel pripravljati na sezono na trdi podlagi. Na tej podlagi namreč ni igral vse od marca 2017, ko je v Indian Wellsu izgubil v 1. krogu, zdaj pa bo v 2. krogu Washingtona igral proti trenutno najboljšemu Britancu Kylu Edmundu, ki je bil v prvem krogu prost.

"V drugem krogu bom moral igrati veliko bolje, agresivneje, če bom želel zmagati. Pomagalo bo, da sem en dvoboj že odigral," je povedal Murray, ki se je prvič spoznal tudi s štoparico za odštevanje časa med točkami. To bodo letos tudi prvič uporabili na odprtem prvenstvu ZDA: "Brez ure bi dvoboj trajal tri ure. To je dobra sprememba za tenis."

WASHINGTON, 1. krog, tabela

(2.146.815 evrov, trda podlaga)



A. ZVEREV (NEM/1) prost



DŽAZIRI (TUN) – DONSKOJ (RUS)

6:4, 6:1

SMYCZEK (ZDA) – BERANKIS (LIT)

7:6, 6:2

M. ZVEREV (NEM/15) prost



SHAPOVALOV (KAN/9) prost



MEDVEDJEV (RUS) – VATANUKI (JAP)



WAWRINKA (ŠVI) – YOUNG (ZDA)



NIŠIKORI (NEM/7) prost

GOFFIN (BEL/3) prost



HERBERT (FRA) – KRUEGER (ZDA)



HURKACZ (POL) – IVAŠKA (BLR)

6:4, 6:3

TIAFOE (ZDA/13) prost



CICIPAS (GRČ/10) prost



DONALDSON (ZDA) – THOMPSON (AVS)



DUCKWORTH (AVS) – KWIATKOWSKI (ZDA)



KYRGIOS (AVS/5) prost

CHUNG (KOR/8) prost



BAGHDATIS (CIP) – PAIRE (FRA)



POSPISIL (KAN) – DE MINAUR (AVS)



JOHNSON (ZDA/11) prost



CHARDY (FRA/14) prost



COPIL (ROM) – BAŠIĆ (BiH)

7:6, 6:4

MURRAY (VB) – McDONALD (ZDA)

3:6, 6:4, 7:5

EDMUND (VB/4) prost

POUILLE (FRA/5) prost



SUGITA (JAP) – MILLOT (FRA)



LACKO (SLK) – KUDLA (ZDA)



HAČANOV (RUS/12) prost



RUBLJOV (RUS/16) prost



PAUL (ZDA) – BOLT (AVS)



RUBIN (ZDA) – JUŽNI (RUS)

6:4, 6:4

ISNER (ZDA/2) prost

To. G.