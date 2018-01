Uspešna vrnitev Dragića, Miami izgubil že dobljeno tekmo

Richardson zgrešil met za zmago

26. januar 2018 ob 06:52

New York - MMC RTV SLO

Košarkarji Miamija so sredi zadnje četrtine proti Sacramentu vodili z 12 točkami razlike, na koncu pa klonili z 89:88.

Bogdan Bogdanović je štiri sekunde pred koncem zgrešil met, do žoge se je dokopal De'Aaron Fox in postavil izid tekme. "V zadnji obrambni akciji nismo naredili blokade, nismo ujeli odbite žoge. To povzame našo celotno igro, na tak način ne moremo zmagovati," je bil nezadovoljen trener Miamija Erik Spoelstra.

Richardson ni imel svojega večera

Gostiteljem je sicer še ostalo nekaj sekund za zmago, a je Josh Richardson zgrešil met z dobrih šestih metrov. Richardson je imel sicer strelsko zelo slab večer, saj je iz igre metal le 2/13.

Samo Dragić je bil premalo

Slovenski reprezentant Goran Dragić je zaigral prvič po enem tednu, igral je zelo dobro, saj je bil najbolj učinkovit igralec v svoji ekipi. Ob metu 8/14 je namreč dosegel 23 točk. Precej slabše so iz igre metali preostali člani prve peterke (7/31).

Miami bo v noči na nedeljo gostil Charlotte.

Liga NBA, tekme 25. januarja:

MIAMI - SACRAMENTO 88:89

Dragić 23 (met iz igre: 8/14), 3 skoki in podaja v 31 minutah, Ellington 20; Hield 23, Fox 14, Bogdanović 11.



OKLAHOMA CITY - WASHINGTON 121:112

Westbrook 46, George 18, Anthony 13; Beal 41 in 12 skokov, Wall 21, Morris 20.



DENVER - NEW YORK 130:118

Harris 23, Lyles 21; Porzingis in Beasley po 21, Kanter 20.



GOLDEN STATE - MINNESOTA 126:113

Durant 28, 10 skokov in 11 podaj, Curry in Thompson po 25; Towns 31, Crawford 21, Teague 17.

Tekme 26. januarja:

CHARLOTTE - ATLANTA

CLEVELAND - INDIANA

TORONTO - UTAH

CHICAGO - LA LAKERS

MEMPHIS - LA CLIPPERS

MILWAUKEE - BROOKLYN

NEW ORLEANS - HOUSTON

DALLAS - PORTLAND

SAN ANTONIO - PHILADELPHIA

PHOENIX - NEW YORK

VZHODNA KONFERENCA BOSTON CELTICS 49 35 14 71,4 TORONTO RAPTORS 46 32 14 69,6 CLEVELAND CAVALIERS 46 27 19 58,7 MIAMI HEAT 48 27 21 56,2 INDIANA PACERS 48 26 22 54,2 WASHINGTON WIZARDS 48 26 22 54,2 PHILADELPHIA 76ERS 44 23 21 52,3 MILWAUKEE BUCKS 46 24 22 52,2 --------------------------------------- DETROIT PISTONS 46 22 24 47,8 NEW YORK KNICKS 49 21 28 42,9 CHARLOTTE HORNETS 46 19 27 41,3 BROOKLYN NETS 48 18 30 37,5 CHICAGO BULLS 48 18 30 37,5 ATLANTA HAWKS 47 14 33 29,8 ORLANDO MAGIC 47 14 33 29,8 ZAHODNA KONFERENCA GOLDEN STATE WARRIORS 49 39 10 79,6 HOUSTON ROCKETS 46 34 12 73,9 SAN ANTONIO SPURS 50 32 18 64,0 MINNESOTA TIMBERWOLVES 51 31 20 60,8 OKLAHOMA CITY THUNDER 48 28 20 58,3 NEW ORLEANS PELICANS 47 26 21 55,3 PORTLAND TRAIL BLAZERS 48 26 22 54,2 DENVER NUGGETS 48 25 23 52,1 --------------------------------------- LOS ANGELES CLIPPERS 47 23 24 48,9 UTAH JAZZ 48 20 28 41,7 LOS ANGELES LAKERS 47 18 29 38,3 MEMPHIS GRIZZLIES 47 17 30 36,2 PHOENIX SUNS 48 17 31 35,4 DALLAS MAVERICKS 48 16 32 33,3 SACRAMENTO KINGS 48 15 33 31,2

S. J.