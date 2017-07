Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Peter Sagan je zanesljivo dobil uvodni šprint. Foto: EPA Sagan je po velikem razočaranju na Touru hitro ujel pravo formo. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Uspešna vrnitev Sagana - zmaga na uvodu Dirke po Poljski

Mohorič najboljši Slovenec

29. julij 2017 ob 17:12

Krakov - MMC RTV SLO

Peter Sagan je v šprintu dobil prvo etapo Dirke po Poljski, ki se je po 130 km končala v Krakovu, kjer je bil tudi štart. Svetovni prvak je bil očnejši od Avstralca Caleba Ewana, tretji je bil Nizozemec Danny van Poppel.

Slovak je tekmoval prvič po 4. juliju, ko je bil diskvalificiran na Dirki po Franciji. V Vittelu je v šprintu prekrižal pot Marku Cavendishu, komisarji pa ga po večkratnem ogledu posnetku izključili iz dirke, saj naj bi Britanca oviral tudi s komolcem.

Navkljub razgibanemu terenu na uvodu etape šprinterske ekipe niso dovolile presenečenj. V Krakov je glavnina prišla skupaj in v krogih po mestu se je začel boj za čim boljši položaj. Nekateri kolesarji so v zaključku poskušali z napadi, ki so bili dolgi le nekaj sekund.

Nato je prišlo še do padca v zadnjem kilometru, ki je glavnino zaustavil, tisti, ki so ostali spredaj, pa so se udarili za etapno zmago. Sagan je z izjemnim pospeševanjem gladko zmagal, še najbližje mu je bil Ewan, a je vseeno zaostal za pol kolesa.

Od Slovencev je bil prvi na cilju Matej Mohorič (UAE Emirates) na 55. mestu, Simon Špilak (Katjuša) je bil 61., Kristijan Koren (Cannondale-Drapac) 69., Domen Novak (Bahrain Merida) 107., Jan Tratnik (CCC Sprandi Polkowice) 120., vsi so bili v času zmagovalca. Luka Mezgec (Orica-Scott), ki na Poljskem prvič nastopa v dresu slovenskega državnega prvaka, je bil 131. z zaostankom minute in desetih sekund.

1. etapa, Krakov-Krakov, 130 km: 1. P. SAGAN SLK 5:52:53 2. C. EWAN AVS vsi 3. D. VAN POPPEL NIZ 4. R. MINALI ITA 5. N. BONIFAZIO ITA 6. N. HAAS AVS isti 7. R. FERRARI ITA 8. P. FRANCZAK POL 9. B. VAN POPPEL NIZ 10. J. DEBUSSCHERE BEL čas ... 55. M. MOHORIČ SLO 61. S. ŠPILAK SLO 69. K. KOREN SLO 107. D. NOVAK SLO 120. J. TRATNIK SLO 131. L. MEZGEC SLO +1:29

A. G.