Utah ostaja vroč - proti Spursom že do desete zaporedne zmage

Davis nasul Detroitu 38 točk

13. februar 2018 ob 06:38

Salt Lake City - MMC RTV SLO

Košarkarji Utaha so najbolj vroča ekipa v Ligi NBA. Z izjemno igro v zadnji četrtini so premagali vrsto San Antonia s 101:99 in se veselili že desete zaporedne zmage.

Ekipa iz Salt Lake Cityja je po slabem začetku sezone ujela pravo formo in je tik za mesti, ki vodijo v končnico v zahodni konferenci. Utah je dobil vse tri medsebojne tekme s San Antoniem v letošnji sezoni.

Spursi so sijajno končali tretjo četrtino, nanizali so zadnjih osem točk, Manu Ginobili in Danny Green sta bila natančna izza črte. Devet minut pred koncem je Pau Gasol povišal vodstvo San Antonia na 12 točk (73:85).

Mitchell junak napete končnice

Gostitelji se niso vdali in na krilih izjemnega novinca Donovana Mitchella (25 točk) so pet minut pred koncem izenačili (87:87). Odločala je napeta končnica. Green je zadel za tri točke minuto in pol pred koncem za vodstvo San Antonia s 97:96. V ključnem trenutku je Mitchell odvzel žogo Kylu Andersonu in polagal za 98:97. Anderson je nato zadel dva prosta meta, vendar je Mitchell zadel z desne strani za vodstvo Utaha s 100:99. Po izgubljeni žogi Ginobilija je dodal še en prosti met. V zadnjem napadu Spursi niso prišli do izdelanega meta, Ginobili je iz nemogočega položaja zgrešil trojko in veliko veselje v Salt Lake Cityju se je začelo.

Sixersi še poglobili krizo New Yorka

Philadelphia je odpravila New York s 108:92. Knicksi so po poškodbi Kristapsa Porzingisa nemočni. Sixersi, ki so dosegli četrto zaporedno zmago, so zadnjo četrtino dobili z 22:13. T. J. McConnell je navdušil s trojnim dvojčkom, celotna prva peterka Philadelphie je bila dvomestna, največ točk pa je prispeval Dario Šarić (24).

Bojevniki v drugem polčasu do visoke zmage

Golden State je razbil Phoenix s 129:83. Bojevniki so drugi polčas dobili kar s 67:38. Zadeli so enajst trojk in ostajajo na vrhu zahodne konference. Stephen Curry je prispeval 22 točk (8/17 iz igre, 3/9 za tri), devet skokov in sedem podaj.

