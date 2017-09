Utrujeni del Potro nemočen proti razigranemu Nadalu

Anderson z 22 asi do uspeha kariere

8. september 2017 ob 22:00,

zadnji poseg: 9. september 2017 ob 04:27

New York - MMC RTV SLO

Na Odprtem prvenstvu ZDA je prvi igralec sveta Rafael Nadal v polfinalu premagal Juana Martina del Potra s 4:6, 6:0, 6:3 in 6:2. Kevin Anderson je postal prvi Južnoafričan, ki se je uvrstil v finale v New Yorku.

31-letni Španec bo v nedeljo v vlogi velikega favorita, lovil bo tretji naslov na igriščih Flushing Meadowsa, kjer je bil najboljši v letih 2010 in 2013. Dobil je vse štiri medsebojne obračune z Andersonom, izgubil je le en niz. Letos ga je ugnal na pesku v Barceloni, predlani pa tudi na trdi podlgi na Odprtem prvenstvu Avstralije v Melbournu.



"DelPo" blestel v prvem nizu, potem pa popustil

Velikan iz Tandila je v osmini finala rešil dve zaključni žogi in izločil Dominica Thiema po zaostanku z 0:2 v nizih. V četrtfinalu je prikazal sijajno predstavo in ugnal Rogerja Federerja v štirih nizih. Tokrat je začel udarno, v prvem nizu je odlično serviral, zadel je tudi nekaj sijajnih forhendov. Na začetku drugega niza je popustil in izgubil kar devet iger zapored. Nadal je ujel zmagoviti ritem z osnovne črte, "winnerji" so se kar vrstili. Dvoboj je trajal dve uri in pol.

Statistika Nadal

del Potro

Prvi servis (%) 69 71 Asi 5 7 Dvojne napake 2 4 Neizsiljene napake 20 25 Winnerji 45 23 Osvojene točke 109 76 Osv. točke na mreži 21/27 6/13 Priložnosti za brejk 6/13 1/2

Del Potro je začel izjemno. V tretji igri si je priigral prvo priložnost za brejk, v peti igri pa je pri 30/40 zadel vrh mreže, žoga pa je odskočila na stran Nadala. Španec si ni priigral nobene priložnosti za odvzem servisa, saj je "DelPo" zadel štiri ase in 12 "winnerjev". Servis je deloval brezhibno, zadel je 73 odstotkov prvih servisov. Niz je zaključil z močnim forhendom po 50 minutah.

Na začetku drugega niza je Rafa stopil malce bližje osnovni črti pri vračanju servisov, bolj agresivno je zaigral pri "returnih". V drugi igri je del Potro zgrešil dva forhenda zapored in Nadal je ekspresno povedel s 3:0. V prvih petih igrah je izgubil le pet točk. Drugi niz je trajal 27 minut.

Tudi na začetku tretjega niza se Argentinec ni uspel pobrati. Deloval je vse bolj utrujeno, v prvih treh igrah je osvojil le tri točke. Ko je znižal na 1:3, so se po dolgem času oglasili njegovi navijači. Nadal je zanesljivo zadržal prednost do konca niza.

V četrtem nizu je del Potro izgubil začetni udarec v tretji in peti igri, na servis Nadala pa je osvojil le dve točki. Od sredine prvega niza si ni priigral niti ene priložnosti za brejk. Vse daljše izmenjave z osnovne črte je dobil Nadal.

Anderson z 22 asi do uspeha kariere

V prvem polfinalu je Kevin Anderson premagal Pabla Carrena Busto s 4:6, 7:5, 6:3 in 6:4. Za oba je bil to prvi polfinale na turnirjih za grand slam. Španec je bil edini, ki do polfinala ni oddal niza, a tokrat je bil nemočen. Južnoafričan je blestel z izjemnimi servisi. Zadel je kar 22 asov in naredil le eno dvojno napako.





Statistika Anderson

Carreno

Prvi servis (%) 69 71 Asi 22 1 Dvojne napake 1 2 Neizsiljene napake 43 25 Winnerji 58 21 Osvojene točke 137 110 Osv. točke na mreži 26/36 5/10 Priložnosti za brejk 4/14 2/4



"To je izpolnitev dolgoletnih sanj. Začel sem preveč nervozno in prevečkrat so se izmenjave zavlekle. Ko sem osvojil drugi niz, sem se sporstil. Servis je stekel, tudi vračal sem njegove začetne udarce precej bolje. Mislim, da imam možnosti tudi v finalu. Vem, da se je žreb odprl v spodnji polovici, a nikakor se ni bilo lahko uvrstiti v finale. Vsekakor se je poznalo, da veliko izkušenih igralcev ni na tem turnirju," je bil zadovoljen Anderson.

Rojer in Tecau dobila turnir dvojic

Nizozemec Jean-Julien Rojer in Romun Horia Tecau sta zmagovalca v konkurenci dvojic. V finalu sta 12. nosilca premagala 11. nosilca Španca Feliciana Lopeza in Marca Lopeza s 6:4 in 6:3. To je druga skupna lovorika na turnirjih največje četverice za Rojerja in Tecauja po Wimbledonu 2015.

Polfinale (M):

NADAL (ŠPA/1) - DEL POTRO (ARG/24)

4:6, 6:0, 6:3, 6:2



ANDERSON (JAR/28) - CARRENO BUSTA (ŠPA/12)

4:6, 7:5, 6:3, 6:4



Dvojice (M), finale:

ROJER/TECAU (NIZ/ROM/12) -

F. LOPEZ/M. LOPEZ (ŠPA/11)

6:4, 6:3

A. G.