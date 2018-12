Utrujeni Mavericksi nemočni proti udarni navezi Davis-Randle

Curry zadel devet trojk v Clevelandu

6. december 2018 ob 02:00,

zadnji poseg: 6. december 2018 ob 04:15

New Orlenas - MMC RTV SLO

Košarkarji Dallasa so doživeli najhujši poraz v letošnji sezoni. New Orleans je bil boljši kar s 132:106. Luka Dončić ni imel svojega večera, prispeval je 8 točk in šest skokov v 22 minutah.

Anthony Davis in Julius Randle sta blestela v Smoothie King Centru, oba sta dosegla po 27 točk. V drugi četrtini sta zrežirala odločilno prednost (59:43), v tretji četrtini so jo gostitelji še povišali in v zadnjih 16 minutah so igrali rezervisti. Pelikani so tudi brez Nikole Mirotića zadeli 17 trojk, gostje pa 14 iz 46 poskusov.

19-letni Dončić je do odmora dosegel 7 točk, nato pa je zadel le še en prosti met. V drugem polčasu je bil zelo malo na parketu, saj je bila tekma odločena. Iz igre je metal 2/8, izza črte pa 1/4. Najboljši strelec Dallasa je bil Harrison Barnes s 16 točkami.



Mavericksov se je zelo poznalo, da so imeli v torek težko tekmo proti Portlandu, ki so jo dobili s 111:102. Na gostovanjih jim še ni steklo, imajo le dve zmagi in devet porazov, na domačem parketu pa so nanizali osem zmag zapored in tudi naslednje tri tekme bodo igrali v American Airlines Centru.

Pelikani so se pobrali po slabem štartu

Dončić je odprl tekmo s košem že v 15. sekundi. Gostje so hitro našli pravi ritem v napadu in po trojki Wesleyja Matthewsa so si priigrali sedem točk naskoka (5:2) po dveh minuth in pol. Randle in Davis sta hitro poskrbela za izenačenje in Pelikani so imeli po 12 minutah minimalno prednost (32:31).

Dallas že v odmoru v velikih težavah

Darius Miller je na začetku druge četrtine zadel dve trojki zapored in Rick Carlisle je moral vzeti minuto odmora, ki pa ni pomagala. Tudi E'Twaun Moore je bil natančen izza črte in Pelikani so povedli že z 49:36. Dončić je nato odgovoril s trojko sredi druge četrtine za 51:43, a tudi zadnji dve minuti pred odmorom sta pripadli gostiteljem. Solomon Hill in Jrue Holiday sta s trojkama poskrbela za najvišjo razliko ravno ob polčasu (69:53).

Do odmora je Randle prispeval 22 točk in 11 skokov, Davis jih je 18. Dončić je v prvem delu dosegel 7 točk (2/8 iz igre).

Carlisle že 16 minut pred koncem spraznil klop

V tretji četrtini Mavsi tri minute in pol niso dosegli niti točke. Pelikani so z delnim izidom 13:0 prišli do neulovljive prednosti. Cheick Diallo in Jrue Holiday sta z zabijanjema navdušila navijače. Štiri minute pred koncem tretje četrtine je bila tekma odločena (92:67) in Carlisle se je odločil, da pošlje v igro rezerviste.

Sredine tekme:

NEW ORLEANS - DALLAS 132:106

Randle (11/16 iz igre in 18 skokov) in Davis (10/20 iz igre in 9 podaj) po 27, Moore in Holiday 17, Miller 12, Diallo 10 in 10 skokov, Frazier 8, Clark 6, Hill in Johnson po 3, Okafor 2; Barnes 16, Matthews 15, Barea 14, Finney Smith in Powell (10 skokov) po 12, Brunson 11, Broekhoff 9, Dončić 8 (2/8 iz igre, 1/4 za tri), 6 podaj in 4 skoki v 22 minutah, Kleber 5, Jordan in Harris po 2.

CLEVELAND - GOLDEN STATE 105:129

Sexton 21 (3/3 za tri), Clarkson 17, Osman 16, Hodd 15, T. Thompson 14 in 19 skokov; Curry 42 (9/14 za tri), 9 skokov in 7 podaj v 34 minutah, Durant 25, 10 skokov in 9 podaj, K. Thompson 16, Jerebko 11, Cook 10.

ORLANDO - DENVER * 118:124

Fournier 26 (6/10 za tri), Vučević 24 in 15 skokov, Gordon 19, Ross 17; Murray 31, Millsap 18, Hernangomez 14, Morris 13.

* - po podaljšku

ATLANTA - WASHINGTON 117:131

Collins 26 in 14 skokov, Bazemore 22, Young 14; Beal 36 (12/22 iz igre) in 9 podaj, Porter 20 in 11 skokov, Oubre 19.

BROOKLYN - OKLAHOMA CITY 112:114

Crabbe 22 (7/13 za tri), Harris 19, Russell in Dinwiddie po 17; George 47 (15/27 iz igre, 6/13 za tri) in 15 skokov v 37 minutah, Westbrook 21 (9/23 iz igre), 17 podaj in 15 skokov, Adams 15, Schröder 12.

TORONTO - PHILADELPHIA 113:102

Leonard 36 (5/6 za tri) in 9 skokov, Valančiunas 26, Ibaka 18; Butler 38 (15/27 iz igre) in 10 skokov, Redick 25, Embiid 10 in 12 skokov.

MEMPHIS - LA CLIPPERS 96:86

Conley 22, Green 19 in 11 skokov, Marjanović 19 in 8 skokov, Gallinari 17.

MILWAUKEE - DETROIT 115:92

Bledsoe 27, Antetokounmpo 15, Brogdon 14; Griffin 31, Jackson 15.

MINNESOTA - CHARLOTTE 121:104

Towns 35 (13/20 iz igre) in 12 skokov, Wiggins 26, Covington 17; Lamb (11 skokov) in Batum po 18.

LA LAKERS - SAN ANTONIO

Četrtkove tekme:

BOSTON - NEW YORK

PORTLAND - PHOENIX

UTAH - HOUSTON

R. K., A. G.