Uvodna ovira Poljska, ki je na EP prišla z dobro popotnico

Tudi brez Gortata močni pod košem

31. avgust 2017 ob 07:34

Helsinki - MMC RTV SLO

Prvi slovenski tekmec so na evropskem prvenstvu v Helsinkih poljski košarkarji, kar bo četrti medsebojni obračun teh dveh reprezentanc.

Na EuroBasketih sta se do zdaj pomerili trikrat, vse v zadnjih letih. Najprej je bila Slovenija boljša na evropskem prvenstvu leta 2007, ko je v Alicanteju slavila s 70:52. Dve leti kasneje so Slovenci v Lodžu tedaj gostitelje turnirja premagali s 76:70, Poljaki pa so se oddolžili štiri leta kasneje v Celju, ko so bili boljši z 71:61. To je bila tudi edina zmaga Poljske nad Slovenijo. Izid v medsebojnih tekmah je sicer kar 11:1.



Poljska, ki sicer na prvenstvu ne prihaja z izrazito zvenečimi imeni, ima za sabo uspešno pripravljalno obdobje. Odigrala kar 11 tekem, dobila pa jih je sedem. Dvakrat je zanesljivo odpravila Češko, tesno klonila pred Litvo, zmagala in izgubila z Latvijo, morala priznati premoč Srbiji in Izraelu ter vknjižila še zmage nad Rusijo, Veliko Britanijo in Madžarsko.

"Poljska je na zadnjih pripravljalnih tekmah pokazala, da ima zelo dobro in kompaktno ekipo, ki ima praktično deset oziroma enajst enakovrednih igralcev. Vsak, ko stopi na igrišče, je lahko zelo nevaren. Imajo Američana Slaughterja, ki prihaja s klopi, dviguje ritem, razigrava in je hkrati tudi zelo nevaren strelec. S Kuligom na poziciji pet želijo raztegniti obrambo. Imajo raznovrstno zasedbo, ki lahko dela probleme kar vsem ekipam," je poljsko reprezentanco opisal pomočnik selektorja Igorja Kokoškova Aleksander Sekulić.

Tudi brez Gortata močni pod košem

Izpostavil je A. J. Slaughterja, naturaliziranega reprezentanta, nekdanjega košarkarja Panathinaikosa, ki je novi član Asvela. Hkrati je omenil Daniela Kuliga, krilnega centra, ki je letos v Bandirmi igral skupaj z Gašperjem Vidmarjem in Edom Murićem. Kulig je bil četrti strelec kluba iz Bandirme, Vidmar pa tretji. V zadnjih letih je bila glavna moč Poljske pod obročema, kjer je kraljeval Marcin Gortat, ki je imel znatno pomoč v Macieju Lampeju. Gortat, nekdanji soigralec Gorana Dragića v Phoenixu in trenutno član Washingtona, je končal reprezentančno kariero. Lampe, ki trenutno igra na Kitajskem in je kot mladenič veljal za izjemno nadarjenega košarkarja, se preizkusil tudi v NBA-ju ter kar uspešno nastopal v Evroligi, pa ni pravočasno okreval.

Zdaj je glavna moč pod obročema 216 centimetrov in kar 136-kilogramsi orjak Prezemek Krnowski, ki ima za sabo šolanje na univerzi Gonzaga, v novi sezoni pa bo soigralec Jake Blažiča pri Andorri. "Poljska je močna tudi pod košem, kjer imajo Krnowskija, ki igra v tem pripravljalnem obdobju izjemno, čeprav je bil še na univerzi. Tu je tudi Kulig, ki je imel kar dobro sezono v Banvitu. Branilci so izjemno strelci. Pozorni bomo morali biti, da se ne bodo razigrali. Hkrati so zelo nevarni tudi pri skoku v napadu in morali bomo zapirati ter pobirati žoge, sicer bomo imeli kar probleme z njimi," je dodal Sekulić.

Ponitka najnevarnejši košarkar

Omeniti velja še krilnega košarkarja Adama Waczynskija, v Španiji, natančneje na Tenerifu za Canarias, pa bo v novi sezoni igral tudi Mateusz Ponitka. 24-letni branilec je bil na pripravljalnih tekmah izjemno razigran in je verjetno kar najbolj nevaren poljski košarkar. V zadnji sezoni je bil drugi strelec turške Karšiyake, pred leti pa je bil tik pred pristopom k Olimpiji, a se z ljubljanskim klubom ni uspel dogovoriti glede finančnih pogojev.

Kar nekaj slovenskih košarkarjev se je v preteklosti že preizkusilo na Poljskem, kjer so delovali tudi številni slovenski trenerji, Andrej Urlep in Aleš Pipan sta bila celo selektorja. Zdaj je v tej vlogi Američan Mike Taylor, ki reprezentanco vodi od leta 2014. "Taylor se je prilagodil evropskemu načinu, obenem pa tudi koristi izkušnje iz ZDA in tiste dobre stvari, ki jih imajo tam, je zagotovo prinesel sem. Poljaki imajo dobro kombinatoriko in to s pridom izkoriščajo," je o ameriškem strokovnjaku še povedal pomočnik Kokoškova. Na EuroBasketu Poljska nastopa 28. Nazadnje je zasedla 11. mesto, je pa že osvojila štiri medalje, a imajo vse že dolgo brado. Nazadnje se je v domovino s kolajno vrnila prav s Finske, ko je bila pred 50 leti tretja.

Iz Helsinkov

Tilen Jamnik