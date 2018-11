Mikaela Shiffrin je s številko ena postavila najboljši čas prve proge. Foto: Reuters Ana Bucik je bila lani v Leviju deveta, kar je bila njena najboljša slalomska uvrstitev sezone, letos pa se na severu Finske ni uspela prebiti v finale. Vsekakor alarm, da je z njenim smučanjem nekaj narobe. Foto: Reuters Sorodne novice Ana Bucik: Čim prej spet občutiti radost zmagovalnega odra! Dodaj v

Meta Hrovat sedma po prvem nastopu slaloma v Leviju

Finale, v katerem ne bo Ane Bucik, se bo začel ob 13.45

16. november 2018 ob 19:30,

zadnji poseg: 17. november 2018 ob 12:07

Levi - MMC RTV SLO

Mikaela Shiffrin je na slalomu v Leviju najhitreje opravila s prvo progo, presenečenje pa je pripravila Meta Hrovat, ki se je prebila na sedmo mesto.

Shiffrinova se bo morala za zmago še zelo potruditi. Frida Hansdotter namreč zaostaja le 14 stotink. Na tretjem mestu je Petra Vlhova, ki si je na kratki progi (zaradi vetra je bil štart nižje in postavitev ima vsaj deset vratic manj) nabrala že kar precej zaostanka, 59 stotink.

Potem ko Ana Bucik in Maruša Ferk nista smučali posebej hitro, je slovenske navijače navdušila Meta Hrovat. S številko 33 je bila v zgornjem delu celo hitrejša od Shiffrinove, pri naslednjem vmesnem času je imela tretji čas, v cilju pa sedmega za zaostankom dobre sekunde.

Maruša Ferk je po nastopu 55 tekmovalk na 22. mestu, medtem ko je Ana Bucik že zdrsnila iz trideseterice.

Tekma se je zaradi močnega vetra začela 45 minut pozneje, ob 11. uri. Finale se bo začel ob 13.45. Prenos bo na TV Slovenija 2 in na MMC-ju

Ker svežega snega ni bilo dovolj in ker je bilo vreme toplo, so prireditelji uporabili stare zaloge snega, ki so ga shranili čez poletje.

Lansko preizkušnjo je v Leviju dobila Slovakinja Petra Vlhova, ki je slavila pred Shiffrinovo in Švicarko Wendy Holdener. Bucikova je bila deveta.

V nedeljo je na sporedu še moški slalom, kar bo prva tekma za sezone za moške, saj je veleslalom v Söldnu zaradi slabega vremena odpadel. Lani je v Leviju slavil Nemec Felix Neureuther, ki pa si je nato strgal križne vezi in izpustil večino sezone. Neureuther naj bi se v karavano vrnil v Leviju, a si je na treningu poškodoval palec, tako da je vrnitev vprašljiva. Od Slovencev bosta nastopila Žan Kranjec in Štefan Hadalin.

Trenutno, po številki 40: 1. M. SHIFFRIN ZDA 45,06 2. F. HANSDOTTER ŠVE +0,14 3. P. VLHOVA SLK 0,59 4. K. GALLHUBER AVT 0,63 5. W. HOLDENER ŠVI 0,70 6. A. SWENN LARSSON ŠVE 0,93 7. M. HROVAT SLO 1,01 8. E. MIELZYNSKI KAN 1,21 9. M. WALLNER NEM 1,27 10. N. HAVER LOESETH NOR 1,29 11. M. FJÄLLSTRÖM ŠVE 1,39 12. B. SCHILD AVT 1,43 13. K. HUBER AVT 1,47 . M. GISIN ŠVI 1,47 21. M. FERK SLO 1,84 29. A. BUCIK SLO 2,29 ------------- na štartu: ------------- 63 K. LIVK SLO

A. V., T. O.