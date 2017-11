V 15. minuti ni bilo več vprašanj, ali naj se branijo ali napadajo

30. november 2017 ob 08:19

Maribor - MMC RTV SLO

"Mislili smo si, da bi bil izid 1:0 ob polčasu dober, a smo potem prejeli gol in vse je padlo v vodo," je bil komentar Mitje Vilerja, ki je povzel dogajanje na povratni tekmi četrtfinala Pokala Slovenije med Mariborom in Olimpijo (1:1).

Dvoboj velikih tekmecev je bil odločen v 44. minuti, ko je Mariborčan na delu v Ljubljani Rok Kronaveter spravil gostitelje v položaj, da bi morali za napredovanje zadeti še štirikrat. Prvo srečanje se je namreč končalo s 3:0 za zeleno-bele. Drugi polčas je bil zato le še formalnost, skromno število prezeblih gledalcev so bolj zabavale prve snežinke.





Statistika:

- streli: 8:10, v okvir vrat: 4:4

- prvi polčas: 3:8; 1:4



Po zadetku Gregorja Bajdeta (drugim v tej sezoni) po lepi globinski podaji Damjana Boharja v 15. minuti je kazalo, da bi bil lahko potek tekme bolj razburljiv. Štajercem je uspelo tako kot na prvenstvenem obračunu pred slabima dvema tednoma doseči hiter gol, toda nato so jih Ljubljančani hitro umirili in prevzeli pobudo.

"Gol nas je prebudil, zaigrali smo bolje. Ko vodiš s 3:0, ne veš, ali bi se branil ali napadal," je dejal kapetan Olimpije Branko Ilić, ki mu je pred zadetkom Bohar prestregel žogo. "Ne bi rekel, da je bila pri 1:0 panika, a vsekakor ni prijetno prejeti zadetka. Imamo pa dovolj izkušeno ekipo, da smo znali odreagirati. Po tistem golu smo začeli igrati, na začetku tekme smo mogoče preveč nabijali žogo. Zadeli smo v pravem trenutku," je pripomnil Kronaveter.

Ob koncu polčasa so gostje s hitro akcijo kaznovali Mariborčane, ko so ti izgubili žogo po izvajanju kota. Issah Abass je stekel v protinapad in podal Andresu Vombergarju, ki se je otresel Blaža Vrhovca, Argentinec je našel Kronavetra, ta pa je ob pomoči Boharja matiral Jasmina Handanovića.

Tvegali bi v zadnjih 20 minutah

"Olimpija nas je že enkrat prej ogrozila iz protinapada, kar pa ni bilo dovolj veliko opozorilo, da bi se postavili boljše," je za TV Slovenija povedal trener Darko Milanič. V obrambo je moral namesto Marka Šulerja postaviti mladega Črnogorca Luko Uskokovića. "Dobili smo nespameten zadetek, naša ekipa si takšnega spodrsljaja ne bi smela privoščiti," je dodal Viler.

Primorski branilec je pojasnil, da ni bilo nič čudnega, da v drugi polovici prvega polčasa ni bilo več takšnega pritiska Maribora kot na začetku srečanja. "Že pred tekmo smo rekli, da ne bomo divjali in poskušali odigrati tako, kot smo odigrali ligaški derbi. Začeli smo dobro, dosegli zadetek in si potem dejali, naj igramo "po pameti" dalje. Želeli smo pripeljati tekmo v odločilno obdobje s prednostjo 1:0 ali 2:0 in potem tvegati."

"Če bi se to zgodilo, bi v zadnjih 20 minutah poskusili z res ekstremno velikim pritiskom s tveganjem, vendar nam je zadetek posekal krila. Do tedaj mislim, da smo imeli popoln nadzor, da smo igrali dobro in je bil tekmec nemočen. V drugem polčasu je bilo bistveno težje, za nameček smo zaradi poškodbe Jasmina Mešanovića zadnjih 15 minut igrali še z igralcem manj, tako da je bilo skoraj nemogoče narediti kaj več. Na žalost se nam pred prvo tekmo v Ljubljani ni posrečilo, da bi bili maksimalni, kar nas sicer krasi," je komentiral Milanič.

Jasmin Mešanović si je pri trku v 77. minuti zlomil očesno orbito (kost nad očesom) in je moral v bolnišnico. Že danes ga čaka operacija in nato večtedenski premor, so sporočili iz NK Maribor.



Trener Olimpije Igor Bišćan je razplet opisal takole: "Imeli smo v načrtu, da se na začetku ne postavimo preveč visoko. Maksimalno smo želeli otežiti Mariboru približevanje našim vratom in ustvarjanje priložnosti. Vedeli smo, da bodo morali, bolj ko bo tekma šla naprej, prevzemati vse več tveganja ter da bodo postajali nestrpni in živčni. To nam je odpiralo priložnosti v protinapadih in polprotinapadih. Nekajkrat smo zapretili, dosegli zadetek in tedaj je bil potnik v polfinale odločen."

Hrvat na klopi Ljubljančanov ni imel večjih pripomb niti na uvodni del tekme: "Na žalost smo precej zgodaj prejeli zadetek, a tudi v tem delu srečanja nismo igrali slabo. Zadovoljen sem bil. Gol smo dobili po naši napaki, a bili smo resni, osredotočeni in nismo dopustili Mariboru nobene prave priložnosti."



Cilj Olimpije ostati tudi na vrhu lestvice v PLTS

Zaloga s prve tekme je bila dovolj velika, če bi Olimpija izpadla, bi bila to zanjo prava katastrofa. "Prva tekma je dvoboj prevesila v našo korist, v Stožicah smo bili zelo dobri in učinkoviti. Treba je biti iskren in reči, da smo tam izkoristili vse svoje priložnosti. Na koncu se je izkazalo, da je bilo to dovolj. Čestitam svojim fantom za zelo dobro odigrano tekmo v prvem polčasu, v drugem je bilo le še vprašanje, kako mirno bomo sklenili srečanje, poleg tega smo želeli porabiti čim manj energije in paziti, da se ne kdo poškoduje. Zelo sem zadovoljen, izločili smo glavnega konkurenta. Gremo naprej," je sklenil Bišćan, ki je v konico napada tokrat postavil Vombergarja, Abass pa je igral na levem krilu in opravil veliko dela tudi v obrambi.

"Zdaj moramo zmagati še na preostalih dveh tekmah v prvenstvu in ostati na vrhu lestvice," je pogled proti naslednjim izzivom uprl Kronaveter. Olimpija bo v nedeljo gostovala v Domžalah, za konec jesenskega dela pa jo čaka še domači dvoboj s Celjem.

Do dvojne krone nazadnje v sezoni 2012/13

Maribor bo odigral še tri tekme v Ljudskem vrtu, proti Gorici, Sevilli in Aluminiju. "Še pred kratkim nisem želel opozarjati na to, vendar se nam zdaj v določenih trenutkih vidi - tako je bilo tudi v Celju, ko smo dominirali - da nam manjka malce svežine, da bi bolje sprejeli žogo, bolje streljali in si še bolj želeli doseči zadetek. Zdaj se je treba na preostalih treh tekmah, ki so zelo pomembne, res zbrati in aktivirati še zadnje moči. Po pokalni tekmi v Ljubljani smo se zelo dobro pobrali ter odigrali prvenstveni derbi in v Ligi prvakov v Moskvi izredno dobro," je poudaril Milanič.

Mariborčani so v četrtfinalu pokala nazadnje izpadli v sezoni 2002/03, ko jih je prav tako izločila Olimpija (0:0, 4:3). Dvojno krono so nazadnje osvojili v sezoni 2012/13.

M. R.