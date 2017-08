Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Skrajšan poletni prestopni rok bi sicer veljal le za domače igralce oziroma za prestope med domačimi klubi; če bi angleški klubi želeli pripeljati nogometaše iz tujih klubov, bi to še naprej lahko storili do konca avgusta, enako velja za prodajo igralcev v tujino. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V Angliji razmišljajo o krajšem poletnem prestopnem roku

Clement: Zdaj so nekateri polni čustev in nezadovoljni

15. avgust 2017 ob 12:55

London - MMC RTV SLO, STA

V angleški Premier ligi razmišljajo, da bi v prihodnosti prestope dovolili le do začetka nove sezone domačega prvenstva in ne do 31. avgusta, kot je to v navadi.

Šlo naj bi za dogovor večine klubov, za novost se zavzemata dve tretjini članov angleške elitne nogometne druščine, poroča Daily Telegraph. Po tem predlogu naj bi tako prestopni rok končali že en teden pred začetkom nove sezone.

Po zdaj veljavnih pravilih se namreč poletni rok konča 31. avgusta, dva tedna po začetku lige, tako da imajo klubi še možnost nakupa igralcev, ki so že igrali za tekmece.

Nezadovoljstvo nogometašev

Klubi bi se radi na ta način izognili tudi sporom s svojimi igralci, ki so nezadovoljni s trenutnim statusom in želijo prestopiti drugam. V Premier ligi sta trenutno dva takšna bolj izstopajoča primera: Virgil van Dijk iz Southamptona, ki trenira sam in čaka na ugodne ponudbe, drugi pa je islandski zvezdnik Gylfi Sigurdsson, njegov napovedani prestop za 50 milijonov funtov v Everton za zdaj še ni dočakal uresničitve. Najverjetneje je ali bo podobno z Liverpoolovim Philippejem Coutinhem.

Clement: Roke je treba skrajšati

"Mislim, da je treba prestopni rok skrajšati. Tako se bomo lahko v novi sezoni osredotočili le na nogomet. Zdaj pa so nekateri polni čustev in nezadovoljni," je o tej temi dejal trener Swansea Cityja Paul Clement in dodal, da so se v pogovoru s kolegi iz drugih klubov strinjali, da bi bila to dobra rešitev. Veljala bi sicer le za domače igralce oziroma za prestope med domačimi klubi; če bi angleški klubi želeli pripeljati nogometaše iz tujih klubov, bi to še naprej lahko storili do konca avgusta, enako velja za prodajo igralcev v tujino. O predlogu bodo predstavniki Premier lige predvidoma razpravljali na sestanku 7. septembra.

M. L.