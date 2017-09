V Assnu bosta dirkala dva Gajserja

Bogomir bo dirkal na svetovnem pokalu za veterane

6. september 2017 ob 17:35

Assen - MMC RTV SLO, STA

Tim Gajser je v nedeljo na dirki svetovnega prvenstva v ameriškem Jacksonvillu osvojil četrto mesto v elitnem razredu MXGP, potem ko je bil četrti v prvi vožnji in sedmi v drugi. Zmage v ZDA se je veselil Nizozemec Jeffrey Herlings, ki je tako še ohranil nekaj teoretičnih upov na naslov prvaka; precej bližje pa je prestižni lovoriki Italijan Antonio Cairoli, saj potrebuje na Nizozemskem le še nekaj točk.

Italijan ima namreč v seštevku že 96 točk naskoka. Ob ugodnem razpletu bi se lahko z devetim naslovom svetovnega prvaka v karieri okronal že po prvi vožnji na domačem terenu svojega največjega konkurenta ter ekipnega sotekmovalca Herlingsa. Ta je sicer v vrhunski formi in za nedeljsko dirko kot specialist za mivko ostaja glavni favorit za zmago.

Prva vožnja kategorije MXGP bo na sporedu v nedeljo ob 14. uri, druga ob 17. uri.

Gajser na svetovnem pokalu za veterane

"Na dirko grem z velikim veseljem, ker je to moje življenje. Veliko časa za trening poleg vseh obveznosti nimam. To delam zase, za svojo kondicijo in ker se dobro počutim. V Assen grem sprostit energijo. Moje telo potrebuje napor. Svetovnega pokala, ki je bil nekoč svetovno prvenstvo, se udeležujem že vrsto let," je pred svojo dirko leta povedal Bogomir Gajser. In kakšen je njegov cilj? "Cilj je osvojiti točke. Vsako leto pridejo mlajši veterani, jaz pa sem vsako leto starejši. Mislim, da sem trenutno med najstarejšimi," je v smehu dodal Gajser. Na tekmovanju bo imel močno konkurenco, saj je na dirko sprejetih petdeset tekmovalcev, prijavilo pa se jih je okrog sto.