Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.8 od 4 glasov Ocenite to novico! Georgios Printezis je dosegel odločilni koš v podaljšku. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V Beogradu jezni na sodnika Javorja: Ni prvič, da nas je oškodoval

Sporna odločitev 21 sekund pred koncem

23. marec 2017 ob 17:42

Beograd - MMC RTV SLO

Košarkarji Crvene zvezde so v sredo po podaljšku izgubili tekmo 27. kroga Evrolige proti Olympiacosu. V Beogradu so za glavnega krivca označili sodnika Damirja Javorja.

Slovenski sodnik naj bi 21 sekund pred koncem po ogledu posnetka preklical odločitev sodniškega kolega in dosodil, da se je žoge, ki je končala v avtu, zadnji dotaknil domači igralec.

S tem naj bi srbski ekipi storil krivico, zaradi katere so ostali brez prestižne zmage, saj so Grki v naslednjem napadu dosegli odločilen koš za zmago (64:66). Georgios Printezis je bil natančen 3,2 sekunde pred koncem z leve strani.

"Ni prvič, da nas je Javor oškodoval. Kako je on z nasprotne strani igrišča bolje videl položaj kot sodnik, ki je bil meter oddaljen od dogodka. Sodniki iz Lige ABA nam na splošno katastrofalno sodijo," menijo v beograjskem klubu in tudi navajajo, da so na šestih letošnjih in šestih lanskih evropskih tekmah, na katerih so jim sodili sodniki iz nekdanje skupne države, zmagali le dvakrat.

A. G.