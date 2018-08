Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.9 od 8 glasov Ocenite to novico! Deseterica slovenskih atletov, ki bo nastopila na evropskem prvenstvu v Berlinu. Najštevilčnejšo delegacijo je Slovenija poslala na prvenstvo leta 2010 v Barceloni, ko je nastopilo 33 atletov. Foto: BoBo Martina Ratej bi lahko posegla v boj za medalje, res pa je, da na velikih tekmovanjih največkrat ne blesti. Foto: Reuters Neja Filipič v pogovoru z Anito Horvat, na fotografiji je še Maruša Mišmaš. Foto: BoBo Dodaj v

V Berlin le deset atletov, AZS povabil tudi Kozmusa

Optimizem pred evropskim prvenstvom v atletiki

2. avgust 2018 ob 17:17

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Deset slovenskih atletov in atletinj bo nastopilo na evropskem prvenstvu v Berlinu od 7. do 12. avgusta, pri čemer vodstvo reprezentance napoveduje tri finalne uvrstitve, cilj pa je tudi medalja.

V nemški prestolnici bodo barve Slovenije zastopali Martina Ratej (Kladivar, kopje), ki ima četrti izid sezone, Anita Horvat (Velenje, 400 m), Tina Šutej (Kladivar, palica), Veronika Domjan (Ptuj, disk), Maruša Mišmaš (Mass, 3000 m zapreke), Neja Filipič (Kronos, daljina), Luka Janežič (Kladivar, 400 m), Nejc Pleško (Olimpija, kladivo), Žan Rudolf (Mass, 800 m) in Blaž Zupančič (Mass, krogla).

Takšnega optimizma že dolgo ni bilo

"Že dolgo nismo bili tako optimistični pred odhodom na EP. Tokrat gre na prvenstvo sicer le deseterica, na prejšnjem EP-ju pred dvema letoma v Amsterdamu jih je bilo 19, a ta ekipa je najboljša v tem trenutku v Sloveniji. Žal zaradi poškodb manjka kar nekaj naših atletov. Napovedujemo tri finalne uvrstitve in medaljo, nič pa ne bi bilo presenetljivo, če bi jih bilo v finalu pet ali šest," je napovedal predsednik strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije Vladimir Kevo, ki ni želel povedati, od koga največ pričakuje. Poleg Ratejeve so med prijavljenimi po izidih visoko še Maruša Mišmaš (7. mesto), Anita Horvat (10. mesto) in Luka Janežič (11. mesto).

Marija Šestak prvič v vlogi vodje ekipe

Vodja reprezentance bo nekdanja izvrstna atletinja in še vedno slovenska rekorderka v troskoku Marija Šestak, ki je na AZS-ju zaposlena kot predstavnica za stike z javnostjo in za delo na področju atletske stroke ter bo prvič v vlogi vodje ekipe. V njej bodo še fizioterapevt Khalid Nasif in trenerji Rok Predanič, Lovrenc Umek in Milan Kranjc.

"Vesela sem, da sem dobila priložnost za vodenje ekipe, imam pa kar malo treme, moram priznati, saj bom prvič na čelu ekipe. Bom pa naredila vse, kar je v moji moči, da bom reprezentanci omogočila kar najboljše razmere, izkušenj o tem, kaj tekmovalec potrebuje na velikem tekmovanju, imam kar nekaj," je povedala nekdanja olimpijka Marija Šestak, še vedno tudi slovenska rekorderka v troskoku, kjer ima v dvorani še vedno četrti izid vseh časov na svetu (15,08 m).

Mešanica izkušenj, znanja, mladosti in energije

"Naša reprezentanca je mešanica izkušenj, izjemnega znanja, na drugi strani pa mladostne zagnanosti ter neizmerne volje in energije. Za izkušene člane odprave bo prvenstvo priložnost ponovnega dokazovanja, mladi pa vsak dan dokazujejo, da slovenska atletika spet posega na evropski in svetovni vrh. Letošnje predstave Ratejeve so navdušujoče, Anita Horvat pa je naredila velik korak naprej in dokazala, da je konkurenčna atletskemu vrhu. Luka Janežič je prišel iz težav še močnejši, Maruša Mišmaš pa se počasi ponovno vrača med najboljše," je povedal predsednik AZS-ja Roman Dobnikar.

S predstavniki sponzorjev bo na prvenstvo potoval tudi najuspešnejši slovenski atlet v zgodovini Primož Kozmus, zlati olimpionik, ki je leta 2009 prav na olimpijskem stadionu v nemški prestolnici osvojil zlato medaljo na svetovnem prvenstvu.

"Vesel sem, da so mi pri AZS-ju omogočila pot v Berlin, in bom spet tam podoživljal dogodke izpred slabih desetih let. Obenem pa se nadejam, da bo moja varovanka Barbara Špiler, ki se vrača po porodu na tekmovališča in je že pozdravila nedavno poškodbo, v naslednjih letih spet nastopala na velikih tekmovanjih in bom znova del slovenske ekipe, tedaj v vlogi trenerja," je povedal 38-letni Kozmus, ki je na novinarski konferenci članom ekipe dal tudi nekaj nasvetov, kako je sam tekmoval in se na velikih tekmah boril za medalje.

Evropsko prvenstvo v kraljici športov bo potekalo v sklopu skupnega evropskega prvenstva več športnih panog, druge discipline potekajo v Glasgowu.

