V Berlin potuje deset slovenskih atletov

Najmočnejši slovenski adut Martina Ratej

31. julij 2018 ob 14:46,

zadnji poseg: 31. julij 2018 ob 19:11

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Na letošnjem evropskem prvenstvu na prostem, ki bo v Berlinu med 7. in 12. avgustom, bo nastopilo deset slovenskih atletov.

Prvenstvo v kraljici športov bo potekalo v sklopu skupnega evropskega prvenstva več športnih panog, preostale discipline bodo potekale v Glasgowu. Prenose in vrhunce omenjenih evropskih prvenstev si boste lahko ogledali na TV Slovenija 2 in MMC-ju.

V nemški prestolnici bodo barve Slovenije zastopali Martina Ratej (Kladivar, kopje), Anita Horvat (Velenje, 400 m), Tina Šutej (Kladivar, palica), Veronika Domjan (Ptuj, disk), Maruša Mišmaš (Mass, 3.000 m zapreke), Luka Janežič (Kladivar, 400 m), Nejc Pleško (Olimpija, kladivo), Žan Rudolf (Mass, 800 m), Blaž Zupančič (Mass, krogla) in Neja Filipič (Kronos, skok v daljino).

Ratejeva s četrtim izidom v Evropi

Med slovenskimi aduti za najvišja mesta bodo glede na prijavljene rezultate Martina Ratej (4. mesto), Maruša Mišmaš (7. mesto), Anita Horvat (10. mesto) in Luka Janežič (11. mesto).

Vodja reprezentance bo nekdanja izvrstna atletinja in še vedno slovenska rekorderka v troskoku Marija Šestak, ki je na AZS-ju zaposlena kot predstavnica za stike z javnostjo in za delo na področju atletske stroke ter bo prvič v vlogi vodje ekipe. V njej bodo še fizioterapevt Khalid Nasif in trenerji Rok Predanič, Lovrenc Umek in Milan Kranjc.