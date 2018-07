Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 11 glasov Ocenite to novico! Biljenski dobrodelni spektakel je v preteklih letih pod pokroviteljstvom predsednika republike potekal ob navzočnosti večine vidnejših slovenskih športnikov, pred tremi leti pa so doživeli tudi pridih mednarodne note z obiskom monaškega kneza Alberta. Foto: BoBo Sorodne novice Popoldne ob 17. uri Dodaj v

V Biljah letos Čeferin, Figo, De Boer, Stanković ...

NZS partner pri projektu

31. julij 2018 ob 20:00

Nova Gorica - MMC RTV SLO, STA

Bilje bodo 1. septembra že osmič gostile dobrodelni nogometni spektakel z zvezdniško zasedbo. Zbrana sredstva bodo razdelili slovenskemu Zavodu Vozim in mednarodni organizaciji Commongoal.

Svojo navzočnost na tekmi je že potrdilo več tujih zvezdnikov, kot so Portugalec Luis Figo, Nizozemec Frank de Boer in Srb Dejan Stanković.

Poleg omenjenih igralcev bodo v Biljah nastopili še številni nekdanji nogometni zvezdniki, kot so Brazilec Gilberto Silva, Portugalec Nuno Gomes, Srb Nemanja Vidić, Španec Gaizka Mendieta in Francoz Christian Karembeu, je na novinarski konferenci v Novi Gorici razkril podpredsednik Nogometnega društva Bilje Matjaž Nemec.

Letos tudi predsednik Uefe Čeferin

Biljenski dobrodelni spektakel je v preteklih letih pod pokroviteljstvom predsednika republike potekal ob navzočnosti večine vidnejših slovenskih športnikov, pred tremi leti pa so doživeli tudi pridih mednarodne note z obiskom monaškega kneza Alberta, je spomnil Nemec. Kot je dodal, pa bo letošnja zasedba "predvsem barvita zaradi posameznika, ki nosi ime Aleksander Čeferin".

Sredstva Zavodu Vozim in organizaciji Commongoal

Zbrana sredstva bodo letos v enakem deležu razdelili med Zavodom Vozim in mednarodno organizacijo Commongoal. Ta je prepričala aktivne nogometaše svetovnega kova, da donirajo del mesečnih prihodkov za otroke iz držav tretjega sveta, je navedel podpredsednik biljenskega kluba.

Zavod Vozim po drugi strani združuje poškodovance, predvsem para- in tetraplegike, katerih glavni krivec poškodb je promet, je pojasnil direktor zavoda David Razboršek. Pri tem izvajajo predvsem preventivne programe na področju prometa in alkohola. Kot je dodal, "jim bo s pomočjo tega dobrodelnega turnirja uspelo še več mladih ozavestiti in vplivati nanje, da se njihove sanje ne končajo z enim nesmiselnim dejanjem". Prav s pomočjo medijske pozornosti dogodku si Razboršek obeta, da bodo tako preprečili marsikatero prometno nesrečo, ki predstavlja prvi vzrok smrti med mladimi.

Vstopnice po 15 in pet evrov

Vodja projekta Sebastjan Komel je pojasnil, da bodo sredstva zbirali na več načinov. Prvi vir bodo vstopnice, ki bodo sprva na voljo na sedežu Nogometnega društva Bilje, pozneje pa tudi prek Eventima. Cena vstopnic bo 15 evrov za odrasle in pet evrov za mlade do 16. leta. Poleg tega bo mogoče poslati dobrodelna SMS-sporočila s ključno besedo "vozim" ali "vozim5", na sami tekmi pa bo potekala tudi dražba dresov.

Partner pri dogodku bo tudi Nogometna zveza Slovenije (NZS). Predsednik NZS-ja Radenko Mijatović je spomnil, da ima zveza tudi veliko družbeno odgovornost, da pomaga vsem humanitarnim projektom z izjemno plemenitimi nameni, kakršen je tekma v Biljah. Letošnji dogodek presega slovenske okvire in bo imel izjemno udeležbo, zato je Mijatović izrazil prepričanje, da bo tudi odziv javnosti, ne le slovenske, izjemen.

