V Bischofshofnu so se smejali le Poljaki, kislih obrazov pa je bilo veliko

Stoch: Horngacher eden najboljših trenerjev na svetu

7. januar 2017 ob 08:22

Bischofshofen - MMC RTV SLO

Kamil Stoch je v Bischofshofnu osvojil tako želeno lovoriko, ki mu je še manjkala v bogati zbirki. Poljaki so veliki zmagovalci 65. novoletne turneje. Pod skakalnico Paula Ausserleitnerja pa je bilo precej več kislih obrazov, saj je mnogo favoritov pogorelo.

Slovenski skakalci niso bili zadovoljni z uvrstitvami na turneji štirih skakalnic, Avstrijci in Nemci so imeli velika pričakovanja, a so pogoreli in v skupnem seštevku nimajo skakalca med najboljšo trojico. Tudi Norvežani niso bili nasmejani, saj je njihov adut Daniel Andre Tande v drugi seriji po težavah z vezjo na desni smučki pristal pri 117 metrih in komaj rešil tretje mesto na turneji, rumeno majico vodilnega v svetovnem pokalu pa je moral znova prepustiti Domnu Prevcu.

Stoch je leta 2013 v dolini Fiemme postal svetovni prvak na veliki skakalnici, leto dni zatem je na olimpijskih igrah v Sočiju dobil obe posamični tekmi, v sezoni 2013/14 pa je osvojil tudi veliki kristalni globus. V petek zvečer je z zmago v Bischofshofnu dvignil tudi zlatega orla. Zdaj mu manjka le še naslov svetovnega prvaka v poletih.

Padec na Bergislu ni bil usoden

V torek je v poskusni seriji v Innsbrucku padel pri doskoku. Bolečine v rami so bile velike, tudi zdravnik poljske reprezentance ni bil najbolj optimističen. Kamil se je odločil za nastop in s četrtim mestom je ostal v boju za skupno zmago. Stanje se je do zadnje tekme izboljšalo s pomočjo fizioterapevta.

"Na tej turneji se je res zgodilo ogromno stvari. Mislim, da sem v odlični formi, šele na zadnji tekmi pa se je vse poklopilo. Tudi tokrat nisem bil zadovoljen s prvim skokom, saj sem bil prepozen na mizi, v drugi seriji mi je uspelo precej bolje. Vse skupaj je res poseben trenutek za našo ekipo. Piotr Zyla je bil drugi v točkovanju, Maciej Kot pa je končal na četrtem mestu. To je res sijajen uspeh za Poljsko," je bil navdušen 29-letni skakalec iz Zakopan.



Stoch ni videl ponesrečenega skoka Tandeja

"Tande je imel res veliko smolo v drugi seriji. Sploh nisem vedel, da je imel težave v zraku pred mojim drugim skokom. Popolnoma sem se osredotočil na svoj nastop, izvedel sem šele ob koncu tekme. Na letošnji turneji ga ni bilo lahko premagati, tudi Kraft je bil zelo nevaren," je poudaril drugi poljski zmagovalec novoletne turneje. Leta 2001 je v velikem slogu prepričljivo slavil Adam Malysz.

Horngacher eden najboljših trenerjev

Po lanski slabi sezoni se je pri Poljakih zgodila pomembna sprememba. Po osmih letih je odšel trener Lukasz Kruczek, ki zdaj vodi italijansko reprezentanco. 26. marca je novi glavni trener postal Stefan Horngacher, ki je zadnja leta deloval v nemški reprezentanci, v kateri je bil pomočnik Wernerja Schusterja. Predtem je dvakratni zmagovalec tekem svetovnega pokala že deloval na Poljskem, saj je med letoma 2004 in 2006 vodil B-ekipo.

Za prihod 47-letnega Avstrijca je najbolj zaslužen prav Malsyz, ki je postal koordinator za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo na Poljskem. Vodstvu zveze je svetoval, da je Horngacher edina pravilna izbira, in v Bischofshofnu se je pokazalo, da je zadel v polno. Poljaki z 2030 točkami vodijo tudi v pokalu narodov.



"Mislim, da je Horngacher eden najboljših trenerjev na svetu. Že od lanske pomladi delamo odlično in vseskozi se izboljšujemo," je trenerja pohvalil Stoch.

Tande na koncu zadovoljen s tretjim mestom

Vse do zadnjega skoka v Bischofshofnu je bil njegov glavni tekmec Tande. "Na srečo mi je uspelo pristati na nogah. Najprej sem bil potrt v izteku skakalnice, a zdaj sem lahko zadovoljen s tretjim mestom v skupnem seštevku. V zadnjem tednu sem dobil dve tekmi in prikazal številne zelo dobre skoke," je povedal 22-letni Norvežan.

Fettner: Prav nič mi ne pomeni, da sem najboljši Avstrijec

Avstrijci prvič po enajstih letih niso imeli nobenega skakalca med najboljšo trojico v skupnem seštevku novoletne turneje, ki jim tako veliko pomeni. Po sijajnem začetku v Oberstdorfu, kjer je zmagal Stefan Kraft, prav nič ni kazalo na veliko razočaranje.

"Zelo grenek priokus imam po tej turneji. Lahko bi se prebil na drugo mesto, a na zadnjih dveh tekmah je šlo vse narobe. Res sem bil dobro pripravljen, trebušna gripa pa me je pošteno zdelala. Zelo sem se trudil na zadnjih dveh tekmah, a nikakor mi ni šlo," je bil s 25. mestom na zadnji tekmi razočaran Kraft, ki je v skupnem seštevku padel na šesto mesto.

Najboljši Avstrijec je bil na koncu malce presenetljivo Manuel Fettner na petem mestu: "Dve slabi preizkušnji od štirih, a še vseeno sem na petem mestu. Prav nič mi ne pomeni, da sem najboljši Avstrijec. Pomembna so le mesta med najboljšo trojico."

Hayböck presenečen nad drugim mestom

Na zmagovalnem odru novoletne turneje bi zagotovo stal Michael Hayböck, a v sredo ni nastopil na Bergislu, ker ga je zdelala trebušna gripa. Skakalnica v Bischofshofnu mu je pisana na kožo, saj je na njej zmagal že pred dvema letoma.



"Drugi skok je bil izjemen, niti slučajno nisem računal, da bi mi lahko tako dobro uspel. Drugo mesto je res presenetljivo, potem ko sem moral Innsbruck zaradi trebušne gripe izpustiti. Pred zadnjo tekmo sva s Stefanom Kraftom sedela pred krožnikom juhe in nikakor ga nisva mogla pojesti. Morala sva se prisiliti, saj sva potrebovala nekaj energije za zadnji nastop na letošnji turneji. V Bishofshofen je prišlo veliko mojih navijačev, ki jih nisem smel razočarati," je pojasnil 25-letni Avstrijec, ki je februarja lani dvakrat zmagal v Lahtiju in ki se veseli letošnjega svetovnega prvenstva.

"Letošnja novoletna turneja je bila za nas polna vzponov in padcev. Po odličnem začetku v Oberstdorfu smo bili tudi v Garmischu še zraven. V kvalifikacijah v Innsbrucku je bil najboljši Kraft, sam pa sem pristal na četrtem mestu. Zvečer smo imeli vsi težave s trebušno gripo in seveda se je vse spremenilo," je še dodal Hayböck.

Schuster: Žal spadamo med poražence turneje

Srečali smo tudi nemškega trenerja Wernerja Schusterja, ki prav tako ni bil dobre volje. Nemci čakajo na zmagovalca novoletne turneje vse od leta 2002, ko je Sven Hannawald kot edini zmagal na vseh štirih postajah.

"Freund je zmagal že na začetku letošnje sezone, tega ne smemo pozabiti. Mislim, da se bo lahko hitro vrnil. V smučarskih skokih ne moreš vsega načrtovati. Seveda nisem zadovoljen z izidi na turneji, vsi smo pričakovali več. Žal spadamo med poražence letošnje novoletne turneje," je poudaril glavni nemški trener.

"Trenutno še nimamo skakalca, ki bi lahko nasledil Severina Freunda in bil lahko zmagal na kakšni tekmi. Mislim, da bi lahko Richard Freitag in Andreas Wellinger že v letošnji sezoni dobila kakšno tekmo. Tudi Markus Eisenbichler je zelo napredoval. Imamo kar nekaj skakalcev, ki so lahko med deseterico, a za vrh trenutno še nimamo kandidata," je razlagal Schuster, ki računa, da se bo Freund kmalu vrnil in stopnjeval formo do svetovnega prvenstva v Lahtiju naslednji mesec.

"Stoch je imel dve zelo težki sezoni, ko mu ni šlo po načrtih. On je nosilec poljske ekipe. Ko mu ni šlo, so tudi drugi slabo skakali. Letos se je vrnil na vodilna mesta in tudi njegovi moštveni kolegi so bili na turneji v življenjski formi. Kamil je s seboj povlekel celotno ekipo," je dodal Schuster.

Na vrsti skakalna praznika v Wisli in Zakopanah

Skakalci bodo imeli teden dni odmora, naslednji konec tedna pa jih čakata dve tekmi v Wisli. Sledil bo pravi praznik v Zakopanah. Poljaki še nikoli niso tako težko pričakovali tekem svetovnega pokala, za številne druge pa bo to popravni izpit po slabših dosežkih na novoletni turneji.

Zmagovalci novoletne turneje v zadnjih 20 letih

1996/97: Primož Peterka (Slo)

1997/98: Kazujoši Funaki (Jap)

1998/99: Janne Ahonen (Fin)

1999/00: Andreas Widhölzl (Avt)

2000/01: Adam Malysz (Pol)

2001/02: Sven Hannawald (Nem)

2002/03: Janne Ahonen (Fin)

2003/04: Sigurd Pettersen (Nor)

2004/05: Janne Ahonen (Fin)

2005/06: Janne Ahonen (Fin) in Jakub Janda (Češ)

2006/07: Anders Jacobsen (Nor)

2007/08: Janne Ahonen (Fin)

2008/09: Wolfgang Loitzl (Avt)

2009/10: Andreas Kofler (Avt)

2010/11: Thomas Morgenstern (Avt)

2011/12: Gregor Schlierenzauer (Avt)

2012/13: Gregor Schlierenzauer (Avt)

2013/14: Thomas Diethart (Avt)

2014/15: Stefan Kraft (Avt)

2015/16: Peter Prevc (Slo)

2016/17: Kamil Stoch (Pol)

Aleš Golob