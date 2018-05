V boju za obstanek Triglav vknjižil pomembne točke

Gorica praznih rok iz Kidričevega

10. maj 2018 ob 15:58,

zadnji poseg: 10. maj 2018 ob 19:52

Kidričevo,Kranj - MMC RTV SLO, STA

Za konec 32. kroga Prve lige so nogometaši Aluminija doma z 1:0 odpravili Gorico. Pred tem je z istim izidom Triglav na kolena spravil Celje.

V Kranju je odločitev padla v 76. minuti, ko je Matej Poplatnik po podaji z desne strani streljal, vendar je Elvedin Džinić njegov poskus blokiral. Kranjski napadalec je prišel do odbite žoge in podal pred vrata, kjer se je žoga od rezervista Nejca Pušnika odbila v mrežo. Zmaga nad favoriziranimi Celjani je bila peta Triglava v tej sezoni, s katero so ujeli predzadnji Ankaran.

Uvodoma so bili nevarnejši Celjani, v osmi minuti je zgrešil Tilen Pečnik, v 24. minuti pa je s prostega strela z dobrih 20 metrov močno sprožil Tadej Vidmajer, s posredovanjem pa se je izkazal Elvis Džafić. Ta je moral posredovati tudi ob koncu polčasa po strelu Rudija Požega Vancaša z roba kazenskega prostora. Kranjčani so prvič zagrozili v 27. minuti, ko je David Tijanič streljal iz prve z desetih metrov, Metod Jurhar pa je žogo odbil čez gol.

Pet minut pozneje je sam pred Jurharja prišel Matej Poplatnik, a je celjski vratar dobil dvoboj. V 40. minuti je znova od daleč meril Tijanič, žoga pa se je od enega od gostujočih nogometašev odbila čez gol. Prva polovica drugega polčasa je bila nekoliko manj razburljiva. V 53. minuti je sicer Janez Pišek močno sprožil s 30 metrov, a je bil Džafić na mestu, v 67. in 69. minuti pa sta na drugi strani poskušala Poplatnik in Pušnik, v obeh primerih je Jurhar žogo odbil. Po zaostanku Celjani niso resneje ogrozili domačih vrat.

Kidričani so slavili drugič v dvanajstih prvoligaških obračunih z Gorico. S tem so se še oddaljili od devetega in desetega mesta, ki vodita v boj za obstanek, pred njima imajo osem točk prednosti. Na drugi strani Gorica ni izkoristila priložosti, da bi se približala četrtemu mestu, ampak je zdaj šesta.

Gostitelji so bolje začeli in v 11. minuti prek Maria Jurčevića zadeli vratnico, v 20. minuti je Mihovil Klapan malce zgrešil cilj, v 21. pa je Rok Kidrič s strelom z glavo prav tako žogo poslal malo mimo gola. Novogoričani so prvič zagrozili v 21. minuti, Bede Osuji je s petih metrov zadel prečko, sedem minut zatem pa je Leon Marinič takoj po vstopu v igro s sedmih metrov žogo poslal v naročje Matije Kovačića.

V drugem polčasu so gostitelji povedli v 57. minuti, potem ko je Francesco Tahiraj v kazenskem prostoru lepo prišel do strela in s 13 metrov zadel za 1:0. Štiri minute pozneje je Kidrič z glavo žogo poslal malo mimo cilja, to pa je bila tudi zadnja priložnost na tekmi.

32. krog:

TRIGLAV - CELJE 1:0 (0:0)

600; Pušnik 76.

Triglav: Džafić, Bukara, Šmit, D. Kryeziu, Elsner, Kuhar ( 60./Bojić), E. Kryeziu , Tijanič, Vokić ( 60./Pušnik ), Poplatnik, Majcen ( 76./Žurga).

Celje: Jurhar, Vidmajer, Travner , Džinić, Stojinović, Pišek , Cvek, Požeg Vancaš, Štraus ( 69./Predragović), Pečnik ( 58./Lotrič), Vizinger ( 81./Šauperl).

Sodnik: Damir Skomina (Koper)

ALUMINIJ - GORICA 1:0 (0:0)

100; Tahiraj 57.

Aluminij: Kovačić, Ploj, Zeba, Šme , Krajnc, Jurčević , Klapan ( 90./Jakšić), Makengo ( 77./Horvat), Rogina, Tahiraj , Kidrič ( 83./Nunić).

Gorica: Sorčan, Celcer, Kavčič, Tomiček, Gregorič, Grudina, Kolenc, Džuzdanović ( 57./Gulič), Žigon ( 28./Marinič), Osuji ( 76./Tešija ), Burgić.

Sodnik: Marko Podgoršek (Duplje)

Odigrano v sredo:

DOMŽALE - MARIBOR 1:1 (0:0)

2.500; Ibričić 51.; Mulalić 91./ag

ANKARAN HRVATINI - KRŠKO 0:0

50 gledalcev



RUDAR - OLIMPIJA 1:1 (0:1)

900; Vasiljević 88.; Miškić 26.

Lestvica

OLIMPIJA 32 21 9 2 55:14 72 MARIBOR 32 21 8 3 66:24 71 DOMŽALE 32 19 6 7 69:28 63 RUDAR 32 13 5 14 44:45 44 CELJE 32 12 8 12 52:44 44 GORICA 32 12 5 15 35:43 41 KRŠKO 32 9 7 16 34:53 34 ALUMINIJ 32 7 9 16 35:56 30 TRIGLAV 32 5 7 20 26:62 22 ANKARAN HRVATINI 32 4 10 18 30:77 22

T. J.