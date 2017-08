Poudarki Odmevi iz igralskih vrst po tekmi Domžale - Freiburg (2:0) Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.9 od 7 glasov Ocenite to novico! Stisk rok Simona Rožmana in Senijada Ibričića. Foto: BoBo Bil sem zelo miren pred obema dvobojema, znal sem se osredotočiti kot pred vsako drugo tekmo ter verjel v svoje sposobnosti in sposobnosti soigralcev. Pričakovali smo mali čudež in zgodil se je. Vse se nam je poklopilo, zaslužili smo si napredovanje. Kot kapetan sem pred tekmo rekel soigralcem, da morajo uživati, igrati sproščeno in verjeti vase. Zelo ponosen sem, da sem lahko del te zgodbe. Vratar Domžal Dejan Milić Ob koncu tekme so postajali Nemci vse bolj živčni, kar je bila dodatna voda na mlin Domžalčanov. Foto: BoBo Ta poraz zares boli. Celotno sezono smo garali, da smo si priigrali možnost igranja v Evropi, zdaj pa smo na dveh tekmah odpovedali. Če smo pošteni, si nismo zaslužili napredovanja v zadnji predkrog. Dolgo časa je bil izid 0:0 in kmalu bi se Domžalčani morali še bolj odpreti, potem pa smo v zelo neugodnem trenutku prejeli zadetek z 11 metrov. Na prvi tekmi bi si morali priigrati višjo prednost. Napadalec Freiburga Nils Petersen Objem dolgoletnih soigralcev Matije Široka in Amedeja Vetriha. Foto: BoBo Sorodne novice Evropska noč v Stožicah - Domžalčani izločili Freiburg Rožman upa na senzacijo v polnih Stožicah Domžalčani po minimalnem porazu še upajo na presenečenje Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V boju za "play-off" nekateri stisnili zobe, čeprav so videli zvezde

Milić, Ibričić, Širok in Balkovec komentirali uspeh nad bundesligašem

4. avgust 2017 ob 08:25

Ljubljana - MMC RTV SLO

Avtobus z nogometaši Domžal je z glasnim hupanjem odpeljal iz garaže Stožic po veliki zmagi nad Freiburgom v 3. krogu kvalifikacij za Evropsko ligo (2:0). Naslednji tekmec bo najbrž še bolj atraktiven.

"Pred nekaj leti sem na San Siru spremljal derbi Inter - Milan. Neverjetno, kakšen občutek. Takrat sem si rekel, joj, da bi enkrat tu lahko zaigral. Mogoče pa se zgodi in se mi sanje uresničijo," je dejal eden izmed junakov obeh dvobojev, vratar Dejan Milić.

Pred tednom dni se je izkazal z nekaj lepimi obrambami in ubranil 11-metrovko Nilsu Petersenu, tudi v Stožicah je pri vodstvu z 1:0 v 56. minuti nekdanjemu članu Bayerna preprečil veselje, ko je ta streljal iz bližine.

"Bil sem zelo miren pred obema dvobojema, znal sem se osredotočiti kot pred vsako drugo tekmo ter verjel v svoje sposobnosti in sposobnosti soigralcev. Pričakovali smo mali čudež in zgodil se je. Vse se nam je poklopilo, zaslužili smo si napredovanje. Kot kapetan sem pred tekmo rekel soigralcem, da morajo uživati, igrati sproščeno in verjeti vase. Zelo ponosen sem, da sem lahko del te zgodbe," je povedal 33-letni vratar z legionarskimi izkušnjami. Pred prihodom v Domžale pred tremi leti je branil na Cipru (Nea Salamis) in v Makedoniji (Vardar), nato ob Kamniški Bistrici dolgo ni dobil prave priložnosti, od lanskega septembra pa je zabetoniran v vratih slovenskih pokalnih prvakov.

Ibričić: Nismo imeli česa izgubiti

Tudi strelec prvega zadetka Senijad Ibričić ne bi imel nič proti, če bi Domžalčani na današnjem žrebu ob 13.00 v Nyonu izvlekli sloviti Milan, ki se je pred to sezono s prihodom kitajskega kapitala v klub precej okrepil. "Upam, da bomo dobili kakšnega takšnega tekmeca, da lahko odigramo še dve vrhunski tekmi. To bi bila za vse nas velika nagrada," je razmišljal izkušeni vezist iz Bosne in Hercegovine.

Domžale so po Stuttgartu (2005) in West Hamu (2016) pred svojimi navijači na kolena spravila še tretje ugledno ime, v zadnjih dveh sezonah pa so dobile vseh šest domačih tekem v boju za jesenski nastop v Evropski ligi.

"Pretehtala je naša želja. Verjeli smo, da imamo priložnost napraviti senzacijo. Nismo imeli česa izgubiti, lahko smo le veliko dobili, uživali smo v igri. Vseskozi smo poudarjali, da če bomo dali maksimum, nas bo to ob spodbudi s tribun nagradilo. Hvala navijačem, v težkih trenutkih pred koncem tekme so nas lepo podpirali. Vesel sem zaradi soigralcev, ki so povečini mladi fantje. Tudi trener je odličen, z njim imam res dober odnos," je dodal Ibričić, ki je v 50. minuti zadel z 11 metrovke po prekršku Turka Caglarja Söyüncüja nad Matijo Širokom.

Širok: Taktika je tista, ki je zmagala

Tudi ta je pohvalil delo Simona Rožmana. "Simon je v klub prinesel dve pomembni stvari. Prvič: zaupanje v igralca. Veliko lažje je igrati, ko ti nihče ne zameri, ko narediš napako, temveč te spodbuja in tako naprej. Druga stvar: dal nam je zmagovalno in napadalno miselnost, ki nas krasi. Mislim, da je taktika tista, ki je danes zmagala. Smo malo tvegali, visoko smo jih napadali, dobro smo jim preprečevali iznos žoge naprej in niso uspeli prebiti naše postavljene obrambe," je poudaril Primorec.

"Če ne verjameš, ne moreš narediti koraka naprej. Mogoče se to nekomu zdi izjemna stvar, a mi trdo delamo za to vsak dan. Vemo, da Freiburg ni bil v top formi, da so manjkali nekateri igralci. Če smo premagali njih, lahko kogar koli. Zakaj pa ne tudi Milana ali kakšne druge močne ekipe?" je nadaljeval nekdanji nogometaš Gorice, ki je stisnil zobe kljub poškodbi že na začetku tekme. "Od druge minute naprej sem ob bolečem stopalu videl zvezde," se je slikovito izrazil.

Balkovec: Točno smo vedeli, kaj želimo

Drugi bočni steber Domžal Jure Balkovec je izpostavil pomembnost trenerjeve odločitve za spremembo sistema: "Strokovni štab je Freiburg zelo dobro analiziral. Iz 4-1-4-1 smo spremenili sistem v 3-5-2. S Širokom sva bila bolj napadalna, več smo poizkušali s predložki, ker smo imeli dva napadalca. Odigrali smo zelo zrelo, kot da bi bili vsi zelo izkušeni 30-letniki, in pripeljali tekmo mirno do konca brez prejetega zadetka. Trener je bil zadovoljen že s prvim polčasom, dejal je, da moramo mirno nadaljevati. Točno smo vedeli, kaj želimo in kako priti do tega."

22-letni Belokranjec je težko našel prave besede za opis sijajnega uspeha. "Mislim, da se še prav ne zavedam, kaj nam je uspelo - da smo izločili bundesligaša. Res neverjetno. Pohvaliti moram vse soigralce. Zdržali smo vsi, tudi tisti poškodovani. Kar malo vzvišeni so bili tekmeci, želeli so obračunavati z nami, to mi res ni všeč. Na najboljši mogoč način jim odgovoriš tako, da jim zabiješ dva zadetka. Do zdaj smo več kot presegli naša pričakovanja. Kogar koli bomo dobili za naslednjega tekmeca, bomo naredili vse, da te zgodbe še ne bo konec."



Je Balkovec že sinoči odigral zadnjo tekmo za Domžale, kot nekateri namigujejo? "S tem, ko smo se uvrstili naprej, se je malo zapletlo. Res ne vem, kaj se bo zgodilo," je o morebitnem prestopu ostal skrivnosten domžalski mojster prostih strelov.

Petersen: Nismo jih podcenjevali

Freiburg, ki je pred štirimi leti igral v skupinskem delu Evropske lige, je tokrat hitro končal evropsko sezono. Petersen in soigralci so bili razumljivo razočarani, igrali so brezidejno in z veliko izgubljenimi žogami, slabe volje je domov odhajalo tudi 800 glasnih gostujočih navijačev: "Ta poraz zares boli. Celotno sezono smo garali, da smo si priigrali možnost igranja v Evropi, zdaj pa smo na dveh tekmah odpovedali. Če smo pošteni, si nismo zaslužili napredovanja v zadnji predkrog. Dolgo časa je bil izid 0:0 in kmalu bi se Domžalčani morali še bolj odpreti, potem pa smo v zelo neugodnem trenutku prejeli zadetek z 11 metrov. Na prvi tekmi bi si morali priigrati višjo prednost."

"Niti slučajno jih nismo podcenjevali. Na obeh tekmah skupaj Domžalčani niso bili slabši od nas, tudi v slovenski ligi so pri vrhu," je dodal napadalec, ki je pomembno 11-metrovko zastreljal tudi lani v finalu olimpijskih iger v Riu de Janeiru, ko so Nemci po tekmi morali seči v roko Brazilcem in se zadovoljiti s srebrnimi kolajnami.

"To je kar velik šok za našo ekipo, vendar se bomo morali hitro pobrati. Ne smemo si privoščiti spodrsljaja v uvodnem krogu nemškega pokala in nato še slabega štarta v novo prvenstveno sezono," je sklenil Petersen.

Matej Rijavec