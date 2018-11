Urša Trobec in Stojan Rodica sta pomagala tekaču v agoniji in si prislužila nagrado Evropskega fair play združenja. Foto: EPA Dodaj v

V Bruslju nagrada za fair play tudi za slovenska tekača

Urša Trobec in Stojan Rodica pomagala tekaču v agoniji

26. november 2018 ob 17:10

Bruselj - MMC RTV SLO, STA

Na 24. kongresu Evropskega fair play združenja v Bruslju sta bila za svojo nesebično pomoč v letu 2017 s priznanjem nagrajena tudi slovenska rekreativna tekača.

Nekdanja športnica Urša Trobec in organizator tekmovanj Stojan Rodica sta 18. februarja lani na tretjem Valentinovem gorskem teku na Kokoš na polovici preizkušnje opazila, da je neki mlad tekač očitno precenil svoje sposobnosti in se dobesedno sesedal.

Pomagala sta mu, da je vstal in ga nato pospremila še do cilja, saj je vztrajal, da bo ne glede na njegovo stanje tekmo končal. Na srečo to ni pustilo nobenih posledic na njegovo zdravje. S tem sta Trobčeva in Rodica opustila svoje tekmovalne namere.

Na slovesnosti so bili poleg predstavnikov Olimpijskega komiteja Slovenije Miroslava Cerarja in Sonje Poljšak navzoči tudi evropska komisarka za promet Violeta Bulc, generalni direktor za komunikacije Evropskega parlamenta Ciril Štokelj in slovenski veleposlanik v Bruslju Rado Genorio.

T. O.