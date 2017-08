Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Celjani so doživeli velike kadrovske spremembe. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V Celju upajo na novo veliko zgodbo

Predstavili cilje pred novo sezono

24. avgust 2017 ob 11:25

Vojnik - MMC RTV SLO

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v prejšnji sezoni osvojili obe domači lovoriki, v prihajajoči pa navzlic številnim odhodom in močno spremenjeni zasedbi nameravajo zadržati primat najboljših v Sloveniji.

Ob tem jih čakajo še izjemno naporne preizkušnje v elitni skupini Lige prvakov ter regionalni Ligi Seha.

V najboljši slovenski rokometni ekipi vseh časov se zavedajo, da je pred njimi zelo zahtevna naloga. Mesto grofov so zapustili številni nosilci igre, med njimi tudi trije slovenski reprezentanti - Blaž Janc, Miha Zarabec in Vid Poteko. Odšli so tudi Luka Žvižej, Srb Ivan Gajić, Litovec Povilas Babarskas in Brazilec Arthur Patrianova.

Anić in Mitrović najbolj zveneči okreptivi

V Celje sta prišla občasni francoski reprezentančni krožni napadalec Igor Anić in srbski organizator igre Luka Mitrović, veliko negotovosti pa je pri prihodu mladih, a nadarjenih rokometašev. Črnogorski desni zunanji Branko Vujović, Španec Daniel Dušebajev, najboljši strelec slovenske lige Jan Jurečič in vratar Aljaž Panjtar bodo morali pojesti še nekaj žgancev na svoji rokometni poti, medtem ko ima preostanek ekipe nekaj mednarodnih izkušenj, a gre vendarle za razmeroma mlade igralce.

Celjani bodo v prvem delu sezone igrali v Ligi Seha, glavni poudarek pa bodo namenili nastopom v Ligi prvakov. V skupinskem delu jih čakajo zares imenitne mednarodne zasedbe, kot so nemška Flensburg-Handewitt in Kiel, francoski PSG, madžarski Veszprem, poljski Vive Tauron Kielce, danski Aalborg in beloruski Meškov Brest.

Tamše: Cilji morajo biti visoko zastavljeni

"Zavedam se, da je pred nami zelo težka in zahtevna sezona. Cilji morajo biti visoko postavljeni, le v tem primeru lahko zastavljene načrte tudi uresničiš. Zavedamo se, da bo zavoljo številnih kadrovskih sprememb znotraj naše ekipe vse cilje težko izpolniti, še posebej na mednarodni sceni, saj bomo imeli na nasprotni strani zares imenitne zasedbe z veliko večjim proračunom od našega. Za vse nas bo nova sezona velik izziv, najbolj pomembno pa je, da je pri nas prisotna velika želja, strast in vnema. Upam, da bomo v Celju naredili novo veliko zgodbo, ki si jo vsi želimo, hkrati pa v mednarodni prostor znova izstrelili kakšno novo rokometno ime," je na celjski predstavitvi v Vojniku dejal trener Branko Tamše.

Kapetan bo David Razgor

Novi kapetan celjske zasedbe je David Razgor. "Trenutna zasedba je sposobna izpolniti zastavljene načrte. Zavoljo neizkušenosti in številnih novih obrazov obstaja nevarnost, da bomo preveč nihali, a naredili bomo vse, da bo tega v naši igri čim manj. Od mladih igralcev je zelo težko zahtevati konstantno igro, v vsakem primeru pa naš glavni cilj ostaja naslov državnega prvaka, ki nam posledično prinaša nastop v elitni ligi prvakov," je dejal Razgor.

Celjani bodo prvo tekmo tekmovalnega naboja v tej sezoni odigrali v sredo, ko bodo v okviru Lige Seha gostovali v Velenju, 2. septembra pa jih v Slovenj Gradcu čaka tekma z Mariborčani za slovenski superpokal.

Robi Kaurin