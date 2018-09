V Celju vse pripravljeno za 33. košarkarski obračun s Hrvaško

Slovenci v sredo zmagali v Varaždinu

8. september 2018 ob 13:48

Celje - MMC RTV SLO

Slovenska članska košarkarska reprezentanca bo nocoj ob 20. uri v Celju odigrala še drugo pripravljalno tekmo s Hrvaško.

Prvo pripravljalno tekmo na nadaljevanje kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2019 so varovanci Rada Trifunovića, ki se jim je v Zrečah po tekmi pridružil tudi Edo Murić, dobili v Varaždinu s 87:86. Blesteli so predvsem z meti za tri točke, trojke so deževale od vsepovsod.

Tokrat imajo Hrvati, za katere igrata tudi NBA-zvezdnika Bojan Bogdanović in Dario Šarić, v Celju popravni izpit. V Celje bodo pripotovali s 14 igralci, v nadaljevanju priprav oziroma na kvalifikacijskih tekmah proti Litvi in Poljski pa bo hrvaški strateg Dražen Anzulović računal tudi na usluge Krunoslava Simona.

Hrvaška in slovenska izbrana vrsta se bosta srečali že 33. v vsej zgodovini. Uspešnejši so Hrvati, ki trenutno v zmagah vodijo z 18:14, v prid Slovencem pa kažejo rezultati na zadnjih 13 medsebojnih obračunih, saj jih je Slovenija dobila kar deset.

Pripravljalni tekmi:

Celje, danes ob 20.00:

SLOVENIJA – HRVAŠKA

Varaždin:

HRVAŠKA – SLOVENIJA

86:87 (16:18, 21:27, 24:26, 25:16)

M. L.