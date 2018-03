Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.1 od 13 glasov Ocenite to novico! V četrtfinalu Alpske lige se bosta udarila stara znanca, večna tekmeca, Sij Acroni Jesenice in SŽ Olimpija. Foto: BoBo/Žiga Živulović Dodaj v

V četrtfinalu Alpske lige kopica večnih derbijev

4. marec 2018 ob 13:06

Innsbruck - MMC RTV SLO

Po pričakovanjih se bosta v končnici Alpske lige udarila večna slovenska tekmeca - Sij Acroni Jesenice in SŽ Olimpija. Prva tekma bo že v torek v Podmežakli.

V Innsbrucku so opravili izbor četrtfinalnih parov letošnje izvedbe Alpske lige. Jeseničani, ki so redni del sezone končali na tretjem mestu, so si za nasprotnika izbrali Ljubljančane.

Prvi je nasprotnika sicer izbral Asiago, vodilna ekipa rednega dela, ki se je odločil za Vipiteno, osmouvrščeno ekipo sezone. Ritten Sport je izbral mlajšo selekcijo Salzburga, Feldkirch pa nasprotnike iz Pustertala.

Vnuk se že veseli večnih derbijev

Na izboru je bil predstavnik SŽ Olimpije Tomaž Vnuk, ki se je najprej zahvalil vsem ekipam in ligi, nato pa poudaril, da je vesel, da se je njegovo moštvo uvrstilo v končnico, kjer bo zaigralo proti večnemu tekmecu. "Veselim se že naslednjih tekem," je dejal Vnuk. Predsednik jeseniškega kolektiva Anže Pogačar je med drugim poudaril, da je bil prvi cilj Jesenic napredek mladih hokejistov. "To nam je tudi uspelo doseči," je povedal.

Derbi že v torek v Podmežakli

Četrtfinale se bo igral na štiri zmage, prva tekma je na sporedu v torek v Podmežakli, serija se nato seli v četrtek v Halo Tivoli. Preostali termini so 10. marec, 13. marec, po potrebi še 15., 17. in 20. marec.

Alpska liga, četrtfinale, prve tekme

Torek:

ASIAGO - VIPITENO

RITTEN SPORT - SALZBURG MLADI

SIJ ACRONI JESENICE - SŽ OLIMPIJA

FELDKIRCH - PUSTERTAL

