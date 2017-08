Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Peter Prevc je bil v Hinterzartnu 26., v Wisli pa 16. Foto: www.alesfevzer.com VIDEO Peter Prevc še izbira pra... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V Courchevel brez Petra Prevca

Tekma skakalk v petek, skakalcev v soboto

9. avgust 2017 ob 10:28

Ljubljana - MMC RTV SLO

Selektorja moške in ženske reprezentance v smučarskih skokih Goran Janus in Sten Baloh sta izbrala tekmovalce, ki bodo konec tedna nastopili na poletni veliki nagradi v Courchevelu.

Med njimi ni Petra Prevca, ki je nastopil na prvih dveh tekmah v Wisli in Hinterzartnu.

Janus je glede na zadnjo tekmo v Hinterzartnu zopet malce premešal ekipo, v kateri so zdaj spet večinoma A-reprezentanti. Tako se vračajo Jurij Tepeš, Robert Kranjec, Anže Semenič in Anže Lanišek, zraven pa ostajajo B-reprezentanti Rok Justin, Miran Zupančič in Rok Tarman.

Baloh je za francosko tekmo izbral Emo Klinec, Špelo Rogelj, Niko Križnar, Uršo Bogataj, Katjo Požun in Jernejo Brecl. Za 16-letno članico SSK Velenje, ki ravno danes praznuje rojstni dan, bo to debi na tekmah najvišje ravni.

Skakalke bodo nastopile v petek, skakalci pa v soboto.

Spored: 12. 8.: Courchevel 26.-27. 8.: Hakuba 9.-10. 9.: Čajkovski 16.-17. 9.: Almaty 1. 10.: Hinzenbach 3. 10.: Klingenthal Skupni vrstni red (2/9): 1. D. KUBACKI POL 200 2. M. KOT POL 130 3. S. LEYHE NEM 109 4. K. GEIGER NEM 82 5. S. HULA POL 81 6. P. ŽYLA POL 80 . R. KOUDELKA ČEŠ 80 ... 19. A. SEMENIČ SLO 24 20. R. JUSTIN SLO 20 . P. PREVC SLO 20 28. M. ZUPANČIČ SLO 14 29. R. KRANJEC SLO 13 31. A. LANIŠEK SLO 11 38. B. PAVLOVČIČ SLO 6 45. A. POGRAJC SLO 1

R. K.