V Courchevelu zmagala Nemka, Rogljeva deveta

V soboto še moška tekma

11. avgust 2017 ob 21:22

Courchevel - MMC RTV SLO, STA

Smučarska skakalka Špela Rogelj je olimpijsko sezono začela z devetim mestom na tekmi poletne velike nagrade v Courchevelu, Ema Klinec in Urša Bogataj pa sta bili 11. in 17.

Zmagala je Nemka Katharina Althaus, ki je z 230,8 točke (v finalu je skočila 88,5 metra) dosegla prvo zmago v poletnem delu sezone in po letošnjem Ljubnem drugo med elito sploh. Na drugo mesto se je s petega po prvi seriji prebila Japonka Sara Takanaši z 90 metri in 220,1 točke, njena rojakinja Juki Ito pa je padla na tretje s 85 metri in 219 točkami.

Dekleta se bodo naslednji konec tedna preselila v Frenštat, kjer jih čakata dve tekmi na skakalnici velikosti 106 metrov. Hkrati bo v Oberwiesenthalu potekal tudi celinski pokal.

V Courchevelu bo v soboto še moška tekma za poletno veliko nagrado.

