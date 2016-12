Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.5 od 11 glasov Ocenite to novico! Odkar je dirigentsko palico od Isha Smitha prevzel Reggie Jackson, so šli rezultati Detroita navzdol. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V Detroitu se je vse obrnilo na glavo

Beno Udrih spet obtičal na klopi

22. december 2016 ob 08:06

Detroit - MMC RTV SLO

Odkar se je na začetku meseca v vrste košarkarjev Detroita vrnil prvi organizator igre Reggie Jackson, je ravnovesje pri Pistonsih povsem porušeno.

Rezultati trpijo, vse bolj pa izgublja živce tudi trener Stan Van Gundy. Detroit je od vrnitve Jacksona izgubil sedem od desetih tekem, zdrsnil pod 50-odstotno uspešnost in je na zadnjem mestu v Centralni diviziji, daleč od želene uvrstitve v končnico.

Zadnji v vrsti porazov, že četrti zaporedni, je bil domači proti Memphisu, ki je kljub podaljškom dan prej in posledični utrujenosti, slavil z 98:86. Pistonse je pokopal Marc Gasol, ki je iz igre metal 14/17 in z 38 točkami izenačil rekord kariere. Detroit je četrtič zapored izgubil z dvomestno razliko.

"Menim, da smo igrali obrambo, ki bi lahko prinesla zmago, tudi če je imel Marc svoj večer. V napadu enostavno nismo mogli zadeti, izgubili smo preveč žog in očitno nam v tem delu igre še ne gre," je povedal Van Gundy, ki spet ni dal niti minute priložnosti Benu Udrihu. Slabi izidi Pistonsov od vrnitve Jacksona sovpadajo tudi z manjšo minutažo drugega organizatorja igre Isha Smitha in Udriha, ki na šestih od desetih tekem ni stopil na parket.

Jackson je kljub porazu videl napredek v igri. "Zagotovo je bil to korak v pravo smer. Moramo se še izboljšati, toda nocoj smo se borili. Kazalo je bolje, le preveč napak smo naredili," je povedal Jackson, ki je bil ob Leuerju z 18 točkami prvi strelec Detroita. Marc Gasol je bil edini dvomesten pri Memphisu.

V New Orleansu sta si nasproti stala najboljša strelca lige Anthony Davis in Russell Westbrook. S 121:110 je slavila Oklahoma, za katero je Westbrook dosegel 42 točk (12/26), 10 skokov in 7 podaj. Na drugi strani je Davis vknjižil 34 točk (14/26) in 15 skokov.

DETROIT - MEMPHIS 86:98

Jackson in Leuer po 18, Drummond 13 in 19 skokov, Udrih ni igral; Gasol 38.

CLEVELAND - MILWAUKEE 113:102

Irving 31 in 13 podaj, James 29; Antetokounmpo 28, Parker 27.

ATLANTA - MINNESOTA 84:92

Schroder 21, Millsap 18 in 10 skokov; Wiggins 19, Towns 17 in 18 skokov.

CHICAGO - WASHINGTON 97:107

Butler 20 in 11 skokov, Wade 19; Wall 23, Beal 21.

NEW ORLEANS - OKLAHOMA 110:121

Davis 34 in 15 skokov, Holiday 23; Westbrook 42, 10 skoko in 7 podaj.

UTAH - SACRAMENTO 93:94

Hayward 28 in 10 skokov, Gobert 17 in 14 skokov; Cousins 21, Lawson 19.

PHOENIX - HOUSTON 111:125

Booker 28, Warren 19; Harden 27 in 14 podaj, Gordon 24.

PORTLAND - DALLAS 95:96

Lillard 29, Crabbe 14; Barnes 28, Williams 23.

Tekme 22. decembra:

INDIANA - BOSTON

BROOKLYN - GOLDEN STATE

NEW YORK - ORLANDO

MIAMI - LA LAKERS

LA CLIPPERS - SAN ANTONIO

VZHODNA KONFERENCA Atlantska divizija: T Z P % TORONTO RAPTORS 28 20 8 71,4 BOSTON CELTICS 28 16 12 57,1 NEW YORK KNICKS 28 15 13 53,6 BROOKLYN NETS 27 7 20 25,9 PHILADELPHIA 76ERS 28 7 21 25,0 Centralna divizija: CLEVELAND CAVALIERS 27 21 6 77,8 INDIANA PACERS 30 15 15 50,0 CHICAGO BULLS 28 14 14 50,0 MILWAUKEE BUCKS 27 13 14 48,1 DETROIT PISTONS 31 14 17 45,2 Jugovzhodna divizija: CHARLOTTE HORNETS 29 16 13 55,2 ATLANTA HAWKS 29 14 15 48,3 WASHINGTON WIZARDS 28 13 15 46,4 ORLANDO MAGIC 30 13 17 43,3 MIAMI HEAT 29 9 20 31,0 ZAHODNA KONFERENCA Severozahodna divizija: T Z P % UTAH JAZZ 30 18 12 60,0 OKLAHOMA CITY THUNDER 29 17 12 58,6 PORTLAND TRAILBLAZERS 31 13 18 41,9 DENVER NUGGETS 29 12 17 41,4 MINNESOTA TIMBERWOLV. 28 9 19 32,1 Pacifiška divizija: GOLDEN STATE WARRIORS 29 25 4 86,2 LOS ANGELES CLIPPERS 29 21 8 72,4 SACRAMENTO KINGS 29 12 17 41,4 LOS ANGELES LAKERS 31 11 20 35,5 PHOENIX SUNS 29 8 21 27,6 Jugozahodna divizija: SAN ANTONIO SPURS 28 23 5 82,1 HOUSTON ROCKETS 30 22 8 73,3 MEMPHIS GRIZZLIES 31 19 12 61,3 NEW ORLEANS PELICANS 31 10 21 32,3 DALLAS MAVERICKS 29 8 21 27,6

R. K.