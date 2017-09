Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.2 od 10 glasov Ocenite to novico! Lewis Hamilton je na stezi, ki mu ne ustreza najbolj, doživel najboljši možni razplet: slavil je 60. zmago kariere, njegov največji tekmec Sebastian Vettel pa je odstopil. Foto: Reuters Sebastian Vettel je po trku sicer še ostal na čelu kolone, a je po nekaj metrih moral odstopiti. Vettel je v skupnem seštevku vodil do prejšnje dirke v Monzi, zdaj je kar naenkrat 28 točk zadaj. Foto: EPA Sorodne novice Vettel dobil kvalifikacije Singapurja Prvi dan Singapurja "kraljeval" Ricciardo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V deževnem Singapurju zmaga Hamiltona in harakiri Ferrarija

Ferrarija hitro odstopila

17. september 2017 ob 14:00,

zadnji poseg: 17. september 2017 ob 17:08

Singapur - MMC RTV SLO, STA

Lewis Hamilton je zmagovalec razburljive nočne dirke formule ena v Singapurju, ki jo je začinil dež in polom Ferrarija. Drugi je bil Daniel Ricciardo, tretji Valtteri Bottas.

Že po štartu sta morala odstopiti Sebastian Vettel in Kimi Räikkönen. Dobro je "potegnil" Max Verstappen, ki je imel v kvalifikacijah drugi čas (za Vettlom), vendar je Nizozemec še pred koncem ciljne ravnine trčil z obema Ferrarijema. Vsi trije dirkači so odstopili, kdo je bil glavni krivec za to, pa bo še nekaj časa predmet razprav.

Po trku je na progo zapeljal varnostni avto, ki je bil spet na delu v 9. krogu, ko je (v zaščitni zid) trčil še Daniel Kvjat. Takrat je imel Ricciardo (na še vedno mokri stezi) priložnost, da prevzame vodstvo, toda Hamilton je imel dovolj premoči, da je tekmeca v dirkalniku, ki je bil na suhem na treningih hitrejši, brez težav zadržal za sabo.

Hamilton je tako zdržal vseh 58 od predvidenih 61 krogov. Na koncu je slavil s štirimi sekundami prednosti, tretji je bil z osmimi sekundami zaostanka Bottas, ki je potrdil nov moštveni uspeh "srebrnih". S tretjo zaporedno zmago (in 60. v karieri) je Hamilton prednost v skupnem seštevku svetovnega prvenstva pred Vettlom povišal na 28 točk.

"Kakšna dirka! Super delo smo opravili v ekipi. Res je, imel sem srečo in sem potegnil maksimum iz nesreče na startu, toda kdo bi si mislil, da se lahko zgodi kaj takega. Smola za njih, za nas pa super rezultat," je dogajanje strnil Hamilton, medtem ko je bil Vettel razumljivo redkobeseden: "Gremo pač naprej. Ni konec sveta, kaj dosti dobrega pa seveda tudi ni bilo." Verstappen je krivdo za trčenje prevalil na Vettla: "Če se boriš za naslov prvaka, pač ne smeš voziti tako tvegano."

Naslednja dirka bo čez dva tedna v Maleziji.

Končni vrstni red: 1. L. HAMILTON Merc. 2:03:23,543 2. D. RICCIARDO Red Bull +4,507 3. V. BOTTAS Mercedes 8,800 4. C. SAINZ Toro Rosso 22,822 5. S. PEREZ F. India 25,459 6. J. PALMER Renault 27,259 7. S. VANDOORNE McLaren 30,388 8. L. STROLL Williams 41,696 9. R. GROSJEAN Haas 43,282 10. E. OCON F. India 44,795

Skupni vrstni red, dirkači: 1. L. HAMILTON Mercedes 263 2. S. VETTEL Ferrari 235 3. V. BOTTAS Mercedes 212 4. D. RICCIARDO Red Bull 162 5. K. RÄIKKÖNEN Ferrari 138 6. M. VERSTAPPEN Red Bull 68 7. S. PEREZ Force India 68 8. E. OCON Force India 56 9. C. SAINZ Toro Rosso 48 10. N. HÜLKENBERG Renault 34 Moštva: 1. MERCEDES 475 2. FERRARI 373 3. RED BULL 230 4. FORCE INDIA 124 5. WILLIAMS 59 6. TORO ROSSO 52 7. RENAULT 42 8. HAAS 37

T. O.