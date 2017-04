Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Marc Marquez bo že 66. v karieri dirko začel s prvega mesta. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V deževni Argentini kvalifikacije dobil Marquez

V prvi vrsti še Abraham in Crutchlow

8. april 2017 ob 21:41

Buenos Aires - MMC RTV SLO

Marc Marquez, aktualni svetovni prvak v razredu motoGP, bo s prvega mesta začel dirko za VN Argentine v Termas de Rio Hondu.

Španec, ki si je privozil že rekordni 66. najboljši startni položaj, je za 0,763 sekunde ugnal Čeha Karla Abrahama, tretje mesto pa je zasedel Britanec Cal Crutchlow. Z druge vrste bodo dirko začeli Italijan Danilo Petrucci ter Španca Dani Pedrosa in Maverick Vinales, ki je dobil prvo dirko sezone. Sedmo mesto je zasedel Valentino Rossi.

V razredu moto 2 so kvalifikacije najbolje opravili Portugalec Miguel Oliveira, Italijan Franco Morbidelli in Španec Alex Marquez, v razredu moto3 pa so bili najhitrejši Britanec John McPhee, Italijan Nicolo Bulega in Španec Jorge Martin.

MotoGP, kvalifikacije/št. mesta: 1. M. MARQUEZ ŠPA/honda 1:47,512 2. K. ABRAHAM ČEŠ/ducati +0,763 3. C. CRUTCHLOW VB/honda 0,766 4. D. PETRUCCI ITA/ducati 1,396 5. D. PEDROSA ŠPA/honda 1,496 6. M. VINALES ŠPA/yamaha 1,706 7. V. ROSSI ITA/yamaha 1,760 Moto2, kvalifikacije/št. mesta: 1. M. OLIVEIRA POR/KTM 1:45,616 2. F. MORBIDELLI ITA/kalex +0,099 3. A. MARQUEZ ŠPA/kalex 0,248 Moto3, kvalifikacije/št. mesta: 1. J. McPHEE VB/honda 1:49,094 2. N. BULEGA ITA/KTM +0,154 3. J. MARTIN ŠPA/honda 0,229

T. J.