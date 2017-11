V Domžalah ne bo Mbappeja, bodo pa igrali drugi francoski dragulji

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Slovenija je v četrtek v Domžalah z 2:0 premagala Črno goro, Francija pa je s 3:0 odpravila Bolgarijo. Foto: www.alesfevzer.com Sorodne novice Rezervista Mlakar in Vrbanec prinesla tri točke Dodaj v

13. november 2017 ob 11:47

Domžale - MMC RTV SLO

Še neporažene mlade slovenske nogometaše do 21 v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2019 čaka drevi najtežja ovira. V Domžalah bodo ob 18.45 na drugi strani stali vrstniki Francije, ki so doslej dobili vse štiri tekme. Vstop na tekmo je prost.

Slovenci, ki so jih dodobra zdesetkale poškodbe, vlogo favorita prepuščajo galskim petelinom. "Vzdušje v reprezentančnem taboru je zaenkrat dobro. Žal se nam je poškodoval še Amedej Brecl On je že sedmi reprezentant, ki nam je odpadel zaradi poškodbe, vendar verjamem, da se bomo nekako že znašli. Potrebno se bo boriti od prve minute in čim dlje zdržati z rezultatom 0:0. Pomerili se bomo z evropskimi prvaki, ki so na papirju dva razreda boljši od nas," pravi selektor Primož Gliha.

V Domžalah ne bo čudežnega dečka francoskega nogometa Kyliana Mbappeja.

Glavna nevarnost za slovenska vrata bo bržkone Martin Terrier, nogometaš Lilla, ki je s sedmimi zadetki trenutno prvi strelec kvalifikacij. Tu so še Lucas Hernandez (Atletico Madrid), Lucas Tousart (Lyon), Moussa Dembele (Celtic) ...

"Francoski reprezentanti igrajo v najboljših evropskih klubih. Če odmislimo Jana Oblaka, mi nimamo niti v A-reprezentanci igralcev, ki bi igrali v tako slovitih sredinah," je povedal Gliha.

KVALIFIKACIJE ZA EP 2019 (U-21)

SKUPINA 9, Domžale



Ponedeljek ob 18.45:

SLOVENIJA - FRANCIJA



Torek:

BOLGARIJA - ČRNA GORA

Lestvica: FRANCIJA 4 4 0 0 12:4 12 SLOVENIJA 4 3 1 0 9:3 10 KAZAHSTAN 5 1 3 1 8:8 6 LUKSEMBURG 5 1 1 3 5:10 4 BOLGARIJA 4 0 2 2 3:7 2 ČRNA GORA 4 0 1 3 3:8 1

Na EP 2019, ki bo v Italiji in San Marinu, se uvrstijo zmagovalci devetih skupin, najboljši štirje drugouvrščeni pa bodo igrali dodatne kvalifikacije.

R. K.