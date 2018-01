Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Alenka Čebašek je v soboto v Dresdnu prišla do uvrstitve kariere, v nedeljo pa je dobro nastopila na ekipnem šprintu skupaj z Vesno Fabjan. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

V Dresdnu švedsko slavje, Alenka Čebašek in Vesna Fabjan peti

V moški konkurenci najboljša Italijana Nöckler in Pellegrino

14. januar 2018 ob 13:00

Dresden - MMC RTV SLO, STA

Švedska je še četrtič zaporedoma dobila tekmo svetovnega pokala smučarskih tekačic v ekipnem šprintu. V finalu sta nastopili Slovenki Alenka Čebašek in Vesna Fabjan, ki sta bili peti.

Tokrat so Švedinje na ulicah Dresdna slavile dvojno zmago. Ida Ingemarsdotter in Maja Dahlqvist sta zmagali pred Hanno Falk in Stino Nilsson (+0,16 sekunde). Tretji sta bili Američanki Ida Sargent in Sophie Caldwell, tik pod oder za zmagovalke sta se prebili Nemki Hanna Kolb in Sandra Ringwald, na petem mestu pa sta v finalu končali Čebaškova in Fabjanova, ki sta za zmagovalkami zaostali 4,46 sekunde. Še ena slovenska dvojica je obstala v polfinalu. Katja Višnar in Nika Razinger sta za prebojem v finale najboljše deseterice na 14. mestu zaostali za 1,54 sekunde.

V moški konkurenci sta zmagala Italijana Dietmar Nöckler in Federico Pellegrino pred Švedoma Emilom Jönssonom in Teodorjem Petersonom, tretja sta bila Rusa Andrej Krasnov in Gleb Jetvih. Slovenija je imela na startu tudi dve moški ekipi, nobena se ni prebila v finale. Miha Šimenc in Janez Lampič sta zasedla 17. mesto, Luka Prosen in Miha Dolar pa sta bila zadnja, 26.

Naslednji konec tedna bodo smučarski tekači nastopili v dolini pod Poncami, saj bo naslednje tekme svetovnega pokala 20. in 21. januarja gostila Planica.

Ekipni šprint (Ž): 1. ŠVEDSKA II 13:33,40 Ingemarsdotter/Dahlqvist 2. ŠVEDSKA I +0,16 3. ZDA I 0,23 4. NEMČIJA I 2,11 5. SLOVENIJA I 4,46 Čebašek/Fabjan 14. SLOVENIJA II Višnar/Razinger Ekipni šprint (M): 1. ITALIJA I 12:18,31 Nöckler/Pellegrino 2. ŠVEDSKA I +1,07 3. RUSIJA I 1,23 17. SLOVENIJA I Šimenc/Lampič 26. SLOVENIJA 2 Prosen/Dolar



T. J.