Mikael Granlund je letos dosegel devet golov in osem podaj. Foto: Reuters

V dveh dneh dve kalifornijski zmagi Minnesote

600. podaja Marleauja, 400. Wheelerja

10. november 2018 ob 08:01,

zadnji poseg: 10. november 2018 ob 21:09

Anaheim - MMC RTV SLO

Hokejisti moštva Minnesota Wild so dan po Los Angeles Kings v gosteh ugnali tudi sosede Kraljev Anaheim Ducks. V Honda Centru so slavili s 5:1.

"Na začetku sezone, ko smo sedeli na sestankih, smo izpostavili, da bi radi bili letos precej boljši v gosteh. Preprosto se na gostovanjih kot ekipa zabavamo," je po zmagi dejal Alex Stalock, ki je zbral 20 obramb. Minnesota je na zadnjih 11 tekmah slavila devetič, na gostujoči turneji, kjer jo čaka še ena tekma, pa je pri štirih zmagah in dveh porazih.

Gostje so v 28. minuti, ko je zadel Mikael Granlund, povedli s 3:0. Nekaj upanja je Racmanom, ki jim ni pomagalo niti 38 obramb Johna Gibsona, vlil Pontus Aberg, a se je domača mreža v zadnji tretjini zatresla še dvakrat. Znova se je med strelce vpisal Granlund. Odlični finski napadalec je vpisal tri točke, kolikor jih je z dvema podajama in golom za 2:0 dal tudi Jason Zucker.

600. podaja Marleauja, 400. Wheelerja

Toronto je s 6:1 odpravil New Jersey, med strelce pa se je za tretjo zaporedno zmago vpisalo kar šest domačih hokejistov. "Več kot jih lahko da gol, boljše je. Mislim, da je ekipa vedno bolj samozavestna. Igramo pravi sistem, po katerem dosegamo zadetke," je dejal 39-letni Patrick Marleau, ki je na začetku druge tretjine podal Nazem Kadriju za vodstvo z 2:0. To je bila Marleaujeva že 600. podaja v dolgi in bogati karieri v najmočnejši ligi na svetu.

Winnipeg je na domačem ledu s 5:2 odpravil Colorado. Kar pet točk je na tekmi dosegel Blake Wheeler, ki je prispeval štiri podaje. Tretja, po kateri je na 3:1 povišal Nikolaj Ehlers, je bila njegova 400. v Ligi NHL. Zatem je podal še Patriku Laineju za 4:2, ko je do konca ostala še minuta in pol, pa je odlični predstavi postavil piko na i in se še sam vpisal med strelce. Na zadnjih devetih tekmah je vsakič dosegel vsaj točko.

Tekme 9. novembra:

TORONTO - NEW JERSEY 6:1



WASHINGTON - COLUMBUS 1:2



DETROIT - NY RANGERS 3:2 - v podaljšku



ST. LOUIS - SAN JOSE 4:0



WINNIPEG - COLORADO 5:2



ANAHEIM - MINNESOTA 1:5

Tekme 10. novembra:

LOS ANGELES - CALGARY

BUFFALO - VANCOUVER

PHILADELPHIA - CHICAGO



DALLAS - NASHVILLE

BOSTON - TORONTO



MONTREAL - VEGAS

TAMPA BAY - OTTAWA



FLORIDA - NY ISLANDERS

PITTSBURGH - ARIZONA



CAROLINA - DETROIT

COLUMBUS - NY RANGERS

VZHODNA KONFERENCA LESTVICA T Z P PK To TAMPA BAY LIGHTNING 16 12 3 1 25 TORONTO MAPLE LEAFS 16 11 5 0 22 COLUMBUS BLUE JACKETS 16 9 6 1 19 MONTREAL CANADIENS 16 8 5 3 19 BOSTON BRUINS 15 8 5 2 18 NEW YORK ISLANDERS 15 8 5 2 18 BUFFALO SABRES 16 8 6 2 18 WASHINGTON CAPITALS 15 7 5 3 17 ------------------------------------- PHILADELPHIA FLYERS 16 8 7 1 17 CAROLINA HURRICANES 16 7 7 2 16 NEW YORK RANGERS 16 7 7 2 16 PITTSBURGH PENGUINS 14 6 5 3 15 OTTAWA SENATORS 16 6 7 3 15 DETROIT RED WINGS 16 6 8 2 14 NEW JERSEY DEVILS 14 6 7 1 13 FLORIDA PANTHERS 12 4 5 3 11 ZAHODNA KONFERENCA LESTVICA T Z P PK To NASHVILLE PREDATORS 15 12 3 0 24 MINNESOTA WILD 16 10 4 2 22 VANCOUVER CANUCKS 17 10 6 1 21 WINNIPEG JETS 15 9 5 1 19 DALLAS STARS 16 9 6 1 19 CALGARY FLAMES 16 9 6 1 19 SAN JOSE SHARKS 17 8 6 3 19 EDMONTON OILERS 16 8 7 1 17 ------------------------------------- COLORADO AVALANCHE 16 7 6 3 17 ANAHEIM DUCKS 18 7 8 3 17 ARIZONA COYOTES 14 7 6 1 15 ST. LOUIS BLUES 14 6 5 3 15 VEGAS GOLDEN KNIGHTS 16 7 8 1 15 CHICAGO BLACKHAWKS 16 6 7 3 15 LOS ANGELES KINGS 15 5 9 1 11

