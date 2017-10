Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 4 glasov Ocenite to novico! St. Louis ima na vrhu Zahodne konference zdaj dve točki prednosti pred Los Angelesom. Foto: Reuters Vladimir Tarasenko je z lepim strelom v drugi tretjini načel gostujočo mrežo. Foto: Reuters Vratarja Jonathan Quick in Jake Allen sta zbrala vsak po 26 obramb. Foto: Reuters Dodaj v

V dvoboju najboljših ekip Zahoda St. Louis ugnal Los Angeles

Podaja Anžeta Kopitarja za 3:2

31. oktober 2017 ob 08:02

St. Louis - MMC RTV SLO

Hokejisti St. Louis so v Ligi NHL vknjižili četrto zaporedno zmago, potem ko so na domačem ledu Scottrade Centra s 4:2 premagali Los Angeles. Anže Kopitar je vpisal eno točko.

Blestela je napadalna linija Vladimir Tarasenko – Jaden Schwartz – Brayden Schenn, ki so skupaj vpisali pet točk. Po gol in podajo sta dala Tarasenko in Schwartz. Ob sobotni zmagi nad Columbusom (4:1) so ostali brez točke, zato je bil cilj, da svojo učinkovitost izboljšajo na dvoboju najboljših moštev Zahodne konference. "Boljši smo bili kot na zadnji tekmi. Veliko boljše smo se gibali, bolje smo pomagali eden drugemu in akcije so nam uspevale. Z zadnjo tekmo nismo mogli biti zadovoljni. Ekipa je sicer igrala dobro. Zmaga nad Columbusom je bila velika, a vedeli smo, da moramo biti boljši. Pogovorili smo se. Cilj je bil, da pokažemo svoje proti Kingsom in odigramo trdo tekmo," je povedal Schwartz.

"St. Louis je zelo močen. Obrambni igralci so visoki in igrajo zelo hitro. Domov se vračamo z nekoliko grenkim priokusom, a če sem popolnoma pošten, mislim, da so fantje odigrali čvrsto. Iz te tekme smo se nekaj naučili in napredujemo," je dodal trener Kraljev John Stevens. Los Angeles je klonil tretjič v sezoni, drugič po rednem delu.

Prva tretjina se je končala brez zadetkov, nato pa je po sedmih minutah nadaljevanja domača vrsta povedla, ko je Schwartz v nevtralni tretjini ukradel ploščico, jo poslal popolnoma na levo proti Tarasenku, ki jo je z natančnim strelom ob vratnici pospravil v mrežo. V drugi tretjini je padlo kar pet golov. Naslednji že slabe tri minute kasneje, ko je Schwartz za 2:0 pred vrati v mrežo potisnil odbito ploščico po strelu Schenna. Dobre tri minute so minile, ko se je prvič zatresla domača mreža. Po lepi podaji Aleca Martineza za hrbet obrambi Bluesov je sam proti vratom zadrsal Tanner Pearson in matiral Jaka Allena.

Toda znova so minile le tri minute, ko je padel nov gol. Ponovno so bili uspešni gostitelji. Z modre črte je s strelom iz zapestja Jonathana Quicka, ki zaradi velike gneče ni imel dobrega pregleda, presenetil Carl Gunnarson. 58 sekund kasneje so Kralji izkoristili številčno premoč na ledu. Anže Kopitar je z modre črte podal na desno, kjer je bil Drew Doughty. Ta je streljal, ploščica pa se je od Dustina Browna odbila za hrbet Allena. Končni izid je minuto in pet sekund pred koncem postavil Vladimir Sobotka, ki je po izgubljeni ploščici Kopitarja zadel v prazno mrežo.

Tekme 30. oktobra:

ST. LOUIS - LOS ANGELES 4:2

Tarasenko 28., Schwartz 31., Gunnarsson 37., Sobotka 59.; Pearson 34., Brown (podaja Kopitar) 38.

NY ISLANDERS - VEGAS 6:3

PHILADELPHIA - ARIZONA 3:4 - podaljšek

COLUMBUS - BOSTON 4:3 - kazenski streli

OTTAWA - MONTREAL 3:8

FLORIDA - TAMPA BAY 5:8

VANCOUVER - DALLAS 1:2 - podaljšek

SAN JOSE - TORONTO 3:2

Tekme 31. oktobra:

NY RANGERS - VEGAS

DETROIT - ARIZONA

MINNESOTA - WINNIPEG

Tilen Jamnik