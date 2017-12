Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 7 glasov Ocenite to novico! Iza Mlakar je prispevala 17 točk k zmagi Mariborčank. Foto: www.alesfevzer.com VIDEO Kamničanke z nekaj težava... Dodaj v

V finalu pokala bodo Kamničanke izzvale mariborske odbojkarice

Finale bo v petek ob 20.00

21. december 2017 ob 22:27

Hoče - MMC RTV SLO, STA

V polfinalih ženskega odbojkarskega pokala ni bilo presenečenj. V Hočah sta si finale zagotovili v zadnjih letih najboljši slovenski ekipi, Nova KBM Branik in Calcit Volley.

Mariborčanke so s 3:0 (13, 22, 14) premagale Alianso, Kamničanke pa so imele nekaj več dela, s 3:1 (-23, 19, 23, 17) so ugnale domačo Formulo Formis. Finale bo v petek ob 20.00. Kamničanke lovijo tretji naslov, Mariborčanke pa že 17. in četrtega v nizu.

Rogožanke, ki svoje domače tekme igrajo v Hočah, so letos Calcit premagale v prvenstvu, pred mesecem v Kamniku. A od takrat so Kamničanke popravile svojo igro, dobile tudi novo organizatorko igre, hrvaško reprezentantko Bernardo Brčić. To je bilo dovolj, da so se tekmicam oddolžile za poraz, tudi tokrat pa niso imele lahkega dela, tekma je bila izenačena od začetka do konca. Prvi niz je pripadel gostiteljicam, drugi gostjam, ključni je bil tretji, ko je bil Calcit boljši s 25:23. V četrtem so nato Rogožanke popustile (25:17).

Mariborčanke so na domačih igriščih letos še neporažene. Tekmo proti Aliansi so imele ves čas pod nadzorom, nekaj slabih minut imele le v drugem nizu, ko so zapravile prednost šestih točk. Po zaslugi servisov nekdanje reprezentantke Mojce Božič so izničile zaostanek 8:14, povedle s 17:16 in 18:17. A že kmalu so bile reči na svojem mestu, prvakinje so dobile tudi drugi niz, v tretjem pa so bile bolj zbrane in z odličnim začetkom ter vodstvom 6:0 Šempetranke nadigrale na podoben način kot v prvem nizu.

Hoče. zaključni turnir, polfinale:

NOVA KBM BRANIK - Aliansa Šempeter

3:0 (13, 22, 14)

Nova KBM Branik: Mlakar 17, Košenina, Kaučič 7, Sužnik, Bračko, Vovk 6, Najdič 4, Milosavljević, Sobočan 10, Jerala 2, Pintar 10, Blagne, Koskelo, Krajnc.

Aliansa Šempeter: Rituper, Rifelj Škerl, Božič 3, Vodlan 1, Praunseis 5, Podbregar, Forštnarič 4, Lekše 3, Vrhovnik 6, Žnidar 3, Mazej, Lakovšek 8, Plesec.

CALCIT VOLLEY - Formula Formis

3:1 (-23, 19, 23, 17)

Calcit Volley: Grudina 20, Mihevc 11, Blažič 4, Igličar 14, Mihalinec 14, Zaplotnik, Pogačar, Zatkovič, Janežič, Brčić 3, Jerala, Mijoč 8, Pahor 1.

Formula Formis: Pehnec 4, Sešel, Ertl, Vrbanc 11, Tupikina 13, Bavdaž 6, Pajnik, Bukovec, Zdovc Šporer 1, Kotnik 13, Pravdič, Eržen 10, Štern.





Finale, petek ob 20.00:

NOVA KBM BRANIK - CALCIT VOLLEY



Posnetek na TV SLO 2 bo ob 21.50.

A. G.