V finalu pokala "klasika" Union Olimpija in Krka

Prenos na TVS 2 in na MMC-ju

18. februar 2017 ob 11:29,

zadnji poseg: 18. februar 2017 ob 21:52

Domžale - MMC RTV SLO

Košarkarji Uniona Olimpije so prvi finalisti Pokala Spar, potem ko so v Domžalah s 67:49 ugnali Zlatorog.

Ljubljančani so odlično odprli tekmo, saj so si z raznovrstno igro priigrali prednost 12 točk po prvi četrtini (23:11). A zasedba Aleša Pipana se je v drugi četrtini pobrala. Nejc Barić je s trojko nekaj sekund pred koncem polčasa izenačil na 30:30.

Janković nerešljiva uganka za Zlatorog

Olimpija je drugi del odprla z delnim izidom 8:0, pri čemer je šest točk dosegel Nikola Janković. Zmaji so v nadaljevanju dodali plin, tako da je prednost le še naraščala. V končnici tretje četrtine je najboljši igralec tekme Janković navdušil z zabijanjem, tako da je semafor po 30 minutah kazal +14 (53:39) za domače.

Najvišja prednost 20 točk

Union Olimpija je v zadnji četrtini brez težav nadzirala položaj na igrišču. Po košu Devina Oliverja v 35. minuti je prednost narasla na 43:63. Sledilo je le še čakanje na zadnji pisk sirene. Janković je bil s 27 točkami prvi strelec tekme. Za Zlatorog je Jan Špan prispeval 16 točk. Zmaji so izrazito prevladovali pod obročema, saj so skok dobili kar s 50:29.

Ob 20.30 sledi še obračun Hopsov Polzele in Krke. Naslov branijo Novomeščani.

Pokal Spar, zaključni turnir, Domžale

POLFINALE

Zlatorog - UNION OLIMPIJA

49:67 (11:23, 19:7, 9:21, 10:14)

Špan 16, Rizvić 14, Barić 8, Tratnik 7, Krušić in Miljković 2; Janković 27, Oliver 15, Hrovat in Milošević 8, Jefferson 5, Barbarič in Bubnić 2.

Prosti meti: 4/7; 11/16

Met za dve: 15/34; 25/56

Met za tri: 5/24; 2/12

Skoki: 29; 50

Hopsi Polzela - KRKA

65:77 (19:18, 23:18, 14:14, 9:27)

Čebašek, Držić 14; Curry 26, Rebec 13.



Finale bo v nedeljo ob 17.45. Prenos na TV SLO 2 in na MMC-ju.

A. V.