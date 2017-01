Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.1 od 11 glasov Ocenite to novico! Helikopter je v bolnišnico takole odpeljal Valentina Girauda Moinam, ki naj bi si ob padcu zlomil spodnji del noge. Foto: EPA Travis Ganong je po Santa Caterini 2014 zmagal drugč v karieri. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V Garmischu grdi padci in presenetljiva zmaga Ganonga

Odstopila tudi Kline in Kilde

27. januar 2017 ob 13:01,

zadnji poseg: 27. januar 2017 ob 17:01

Garmisch Partenkirchen - MMC RTV SLO

Travis Ganong je presenetljivo zmagal na smuku v Garmischu, ki je nadomestil odpadlega v Wengnu. Med številnimi smučarji, ki proge niso izpeljali, je bil tudi najboljši Slovenec Boštjan Kline.

Američan se je na progo podal s številko 12, na svoj nastop je moral čakati kar nekaj časa, saj je tik pred njim padel rojak Steven Nyman in končal v zaščitni mreži. To ga očitno ni zmotilo, saj je za 38 stotink sekunde prehitel prej vodilnega Kjetila Jansruda. Norvežan je znova na vrhu smukaškega seštevka svetovnega pokala. Tretji je bil Italijan Peter Fill.

28-letni Ganong je šele drugič slavil v svetovnem pokalu, 28. decembra 2014 je bil najboljši v Santa Caterini. Na stopničke se je uvrstil četrtič v karieri. V tej sezoni je bila do zdaj njegova najboljša uvrstitev 7. mesto, v soboto v Kitzbühelu je zasedel 29. mesto. Zmagovalec Streifa Dominik Paris se je tokrat moral zadovoljiti z 10. mestom.

Kline, lani na tem prizorišču drugi, se je na progo podal s številko 2, imel je dobre vmesne čase, a je odstopil tik pred zadnjim vmesnim časom. Med tistimi, ki niso prišli do cilja, je bil tudi Martin Čater, prav tako pa lanski zmagovalec Garmischa Aleksander Aamodt Kilde, ki je bil najhitrejši na edinem treningu v četrtek. Najbolj jo je skupil drugi iz Kitzbühela, Francoz Valentin Giraud Moine. Ob padcu po skoku naj bi si zlomil spodnji del noge. S proge ga je tako kot Nymana v bolnišnico odpeljal helikopter. Več sreče je imel Kanadčan Erik Guay, ki je na istem mestu naredil salto, a se je lahko sam na smučeh odpeljal v cilj.

Kritičen do preparacije proge je bil tudi zmagovalec Ganong: "Najbrž so progo preveč poškropili z vodo in nastal je led. Skoki so bili zelo dolgi. Dobro sem smučal in napadal. Rad imam tudi progo v St. Moritzu in se že zelo veselim svetovnega prvenstva." Na februarskem SP-ju bo Američan branil srebro iz Vaila izpred dveh let.

Zaradi grdih padcev se je smuk, ki se je začel ob 13.05, končal šele nekaj minut pred 16. uro. Klemen Kosi je dosegel 30. čas in osvojil prvo smukaško točko v letošnji sezoni. Rok Perko je s 43. mestom ostal brez njih. Od 55 smukačev na štartu jih je do konca smuka prismučalo 44.

V soboto bo v Garmischu še en smuk, v nedeljo pa veleslalom.

Končni vrstni red: 1. T. GANONG ZDA 1:53,71 2. K. JANSRUD NOR +0,38 3. P. FILL ITA 0,52 4. H. REICHELT AVT 0,59 5. B. FEUZ ŠVI 0,66 6. M. OSBORNE PARIS KAN 0,87 7. R. BAUMANN AVT 0,89 8. M. MAYER AVT 0,98 9. C. JANKA ŠVI 1,05 10. D. PARIS ITA 1,21

...

30. K. KOSI SLO 3,17 43. R. PERKO SLO 6,04 Odstop: Kline, Čater, Nyman, Kilde, Guay ...

Svetovni pokal (24/37): 1. M. HIRSCHER AVT 1.160 2. H. KRISTOFFERSEN NOR 792 3. A. PINTURAULT FRA 713 4. K. JANSRUD NOR 624 5. F. NEUREUTHER NEM 485 6. M. MOELGG ITA 450 7. A. A. KILDE NOR 380 8. D. PARIS ITA 365 9. M. FAIVRE FRA 315 10. C. JANKA ŠVI 314 ... 39. B. KLINE SLO 144 42. Ž. KRANJEC SLO 139 87. M. ČATER SLO 54 89. Š. HADALIN SLO 47 94. K. KOSI SLO 37 144. T. DEBELAK SLO 5

Smuk (4/9): 1. K. JANSRUD NOR 202 2. P. FILL ITA 199 3. D. PARIS ITA 168 4. T. GANONG ZDA 147 5. A. L. SVINDAL NOR 140 6. A. THEAUX FRA 138 7. E. GUAY KAN 125 8. M. FRANZ AVT 118 9. C. JANKA ŠVI 111 10. V. GIRAUD MOINE FRA 106 ... 22. B. KLINE SLO 54 48. K. KOSI SLO 1

S. J., M. R.