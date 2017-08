Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Blaž Kavčič je v zadnjem mesecu dobil dva turnirja serije challenger. V Portorožu je prvi nosilec. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Na glavnem turnirju posameznikov pet Slovencev

Slaba slovenska bera v kvalifikacijah

6. avgust 2017 ob 20:42

Portorož - MMC RTV SLO

Vseh šest slovenskih predstavnikov v kvalifikacijah turnirja serije challenger v Portorožu se je poslovilo pred odločilnim zadnjim krogom.

V soboto so v prvem krogu izpadli Matic Podlipnik, Janoš Žibrat in Enej Berghaus, v nedeljo pa še Domen Gostinčar, Dorian Tomaž Janežič in David Lucas Ambrožič.

Slovenske barve bodo na turnirju z nagradnim skladom 43.000 evrov zastopali Blaž Kavčič, ki je prvi nosilec turnirja in ki bo tekmeca v prvem krogu dobil po koncu kvalifikacij, Grega Žemlja, Sven Lah, Tom Kočevar Dešman in Gregor Boh.

Žreb je določil en slovenski obračun v prvem krogu, in sicer Grega Žemlja - Grega Boh, Svena Laha čaka izkušeni Španec Ruben Ramirez Hidalgo, Tom Kočevar Dešman pa se bo udaril z Aldinom Setkićem iz BiH-a. Ob tem se bosta predstavili še slovenski dvojici David Ambrožič/Tilen Žitnik in Gregor Boh/Gregor Repina.

V ponedeljek bodo gledalci videli tri slovenske nastope - dvojico Boh/Repina, Tom Kočevar Dešman bo moči v dvojicah združil s Špancem Jaimejem Fermosellom Delgadom, po 19. uri pa bo zaigral še Sven Lah.

MEDNARODNI TURNIR CHALLENGER

PORTOROŽ, 1. krog, tabela

(43.000 evrov, trda podlaga)



KAVČIČ (SLO/1) - kvalifikant



KOČEVAR DEŠMAN (SLO) - ŠETKIĆ (BIH)



ORTEGA OLMEDO (ŠPA) - kvalifikant



KOVALIK (SLK/8) - MARTINEZ (ŠPA)



LACKO (SLK/4) - FERMOSELL DELGADO (ŠPA)



POPKO (KAZ) - IVAŠKA (BLR)



GIUSTINO (ITA) - BERRETTINI (ITA)



MENENDEZ M. (ŠPA/7) - BALASZ (MAD)

KRAJINOVIĆ (HRV/6) - ROSOL (ČEŠ)



ŽEMLJA (SLO) - BOH (SLO)



GRANOLLERS (ŠPA) - kvalifikant



STAHOVSKI (UKR/3) - VIOLA (ITA)



GERASIMOV (BLR/5) - VANNI (ITA)



DE MIANUR (AVS) - CICIPAS (GRČ)



RAMIREZ HIDALGO (ŠPA) - LAH (SLO)



GOJOWCZYK (NEM/2) - kvalifikant

R. K.