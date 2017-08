V glavni vlogi skoka v daljino dve štartni številki

Klišina po šestih letih spet do meje 7 metrov

12. avgust 2017 ob 08:41

London - MMC RTV SLO

Američanka Brittney Reese je s četrtim naslovom svetovne prvakinje potrdila status ene najboljših tekmovalk v zgodovini skoka v daljino.

30-letnica je dobila triler, saj je najboljšo četverico ločilo vsega šest centimetrov. Reesovi je zmagovalni nastop (702 cm) uspel v tretji seriji, do konca tekmovanja je venomer prestopila, a to ji ni vzelo četrtega zlata (najboljša je bila še v letih 2009, 2011 in 2013). Nobena druga skakalka v zgodovini ni osvojila več kot dveh zlatih medalj, po štiri imata sicer še Heike Drechler in Fiona May.

Spomnila se je na dedka

Brittney Reese je po koncu tekmovanja čustveno pokazala na drugo stran štartne številke, kjer je zapisala "Believe in yourself" (verjemi vase) in RIP. Sporočilo je bilo namenjeno njenemu dedku, ki je umrl nekaj tednov pred tekmovanjem.

Kazalo je na skok prek sedem metrov, a ...

A to ni bil edina štartna številka, ki je Reesova pomagala do zmage. Srbkinja Ivana Španović (ki že ima dve bronasti medalji) je v zadnji seriji skočila malenkost čez sedem metrov, a merilne naprave so pokazale "le" 691 cm. Španovićeva je namreč pri pristanku s štartno številko podrsala po pesku in zategadelj izgubila nekaj centimetrov, ki so jo stali najmanj medalje. Njen izid iz druge serije je bil 696 cm, medalji pa sta osvojili še Darja Klišina (700) in Tianna Bartoletta (697).

Španovićeva: To se mi je že dogajalo

"Zaradi vetra sem imela nekaj težav na zaletišču. Sposobna sem bila za zlato medaljo. Vložili smo protest zaradi šestega skoka. A na počasnem posnetku sem videla, da se je številka res dotaknila peska. To se dogaja, to se mi je že zgodilo v preteklosti. Res ne vem, kako naj si naslednjič nadenem številko," je bila po nastopu skrušena Španovićeva.

Klišina po šestih letih spet do meje 7 metrov

Precej pozornosti je bilo namenjeno tudi Klišini, ki je bila edina ruska atletinja, ki je lahko nastopila v Riu, zdaj pa je osvojila srebro na svetovnem prvenstvu. "To je moja prva medalja na svetovnih prvenstvih. Že šest let nisem dosegla meje sedmih metrov. Prvič v karieri nisem čutila treme."

S. J.