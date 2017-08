V Hakubi uspešnih vseh sedem Slovencev

Na tekmi prvič v zgodovini turški skakalec

25. avgust 2017 ob 15:40

Hakuba - MMC RTV SLO, STA

Smučarji skakalci so opravili kvalifikacije pred sobotno tekmo poletne velike nagrade v Hakubi. Na njej bo nastopilo vseh sedem Slovencev, od katerih je bil na četrtem mestu najboljši Anže Semenič.

Tržičan je za četrti izid kvalifikacij potreboval 125,5 metra in 122,0 točke, najboljši, domačin Rjoju Kobajaši, pa je pristal pri 126,5 metra, zbral pa je 129,5 točke.

Razpoložena sta bila tudi Tilen Bartol s 120,5 metra in 119,5 točke na 8. in Anže Lanišek s 121,5 metra in 117,7 točke na 10. mestu.

Večjih težav z uvrstitvijo na jutrišnjo nočno tekmo niso imeli niti Robert Kranjec na 19., Rok Justin na 29., Bor Pavlovčič na 31. in Jurij Tepeš na 46. mestu. Prvič v zgodovini bo na tekmi najvišje ravni nastopil skakalec iz Turčije, to bo 19-letni Fatih Arda Ipcioglu.

Pred kvalifikacijami so skakalci skočili tudi v dveh serijah uradnega treninga. Prvo je s 128,5 metra po točkah dobil Američan Kevin Bickner, drugo pa s 125,5 metra Simon Ammann. Semenič je imel s 124,5 in 120,5 metra peto in drugo oceno.

Sobotna tekma bo ob 11.00 po slovenskem času, nedeljska pa ob 3.00.

A. V.