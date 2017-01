Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Ljubljančanke so se takole veselile zmage v Hočah. Foto: Aleš Oblak Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V Hočah po ogorčenem boju slavje Ljubljančank

Nadaljevanje državnega prvenstva v odbojki

23. januar 2017 ob 10:18

Hoče - MMC RTV SLO

Po enomesečnem premoru so odbojkarice in odbojkarji odigrali tekme 12. oziroma 15. kroga državnega prvenstva. V najbolj napetem obračunu so v Hočah Ljubljančanke s 3:2 ugnale Formulo Formis.

Zgornja Gorenjska je z zmago nad Luko Koper (3:1) Primorkam še bolj pobegnila na lestvici. Pri moških se je kranjski Triglav s tremi točkami na račun zmage nad Mariborom (3:0) utrdil na tretjem mestu. Derbi še lani dveh ekip z vrha lestvice, ki zdaj zasedata šele sedmo in osmo mesto, Salonita Anhovo in Panvite Pomgrad, so s 3:1 dobili Kanalci.

Tako za Formulo Formis kot za Volleyball Ljubljano so bile točke s tega srečanja zelo pomembne, saj se ekipi s Spodnjo Savinjsko-Alianso in Kemo iz Puconcev borita za tri mesta, ki v drugem delu prvenstva vodijo v boj za najvišja mesta. V prvem nizu so bile, kljub nekoliko spremenjeni igralski zasedbi, brez Valenčičeve in obolele Erženove ter s srbsko okrepitvijo Vojinovićevo, bolj prepričljive Štajerke, ki so v končnici niza ustavile nalet tekmic. V drugem setu so Ljubljančanke že vodile s 16:12, a so si nato privoščile precej napak in bile obenem tudi neučinkovite v napadu. Gostiteljice so to izkoristile in povedle z 2:0, nato pa je sledil preobrat, ki so ga borbene gostje zrežirale na račun dobrih začetnih udarcev in v napadu prodornih Mijočeve in Vrhovnikove. Kljub dvema izgubljenima nizoma zapored se Rogožanke niso predale. Na servis Sešlove in z napadi Desy Vahnove so povedle z 8:6, a so se v domačo vrsto zatem prikradle napake, ki so botrovale zmagi varovank Gregorja Rozmana.

Gledalci v Kranju so spremljali napet obračun med domačim Triglavom in Mariborom, ki so ga s 3:0 sicer dobili Gorenjci, a sta se tako prvi kot tretji niz končala na razliko. Na začetku tekme so imeli več pobude Kranjčani, a so gostje še pred drugim tehničnim odmorom, na krilih Plesca in Horvata, poskrbeli za preobrat in vodstvo s 15:12. Gostitelji so prek začetnih udarcev Breganta spet prešli v ospredje in v razburljivi končnici, tudi zaradi napak Mariborčanov, slavili s 27:25. V drugem nizu je sledil popolnoma enak scenarij, vodstvo Štajercev s 14:11 in nov niz točk Breganta, ki mu je po izenačenju na 18. točki pomagal tudi Matej Kök, še en razpoložen igralec v kranjski vrsti. A tudi zaostanek z 2:0 v nizih ni bil dovolj, da bi Gorenjci mirno zaključili srečanje. Kranjčani so sicer povedli že z 19:14, a so se tekmeci izenačili na 20. točki. Ekipi sta v nadaljevanju izmenično dosegali točke, tekmo pa je z novim dobrim začetnim udarcem zaključil odlični Bregant.

15. krog, moški:

TRIGLAV KRANJ - MARIBOR

3:0 (25, 20, 23)

FUŽINAR METAL RAVNE - CALCIT VOLLEYBALL

1:3 (-9, -25, 21, -33)

SALONIT ANHOVO - PANVITA POMGRAD

3:1 (18, 21, -16, 21)

KRKA - ACH VOLLEY

0:3 (-23, -13, -17)

SIP ŠEMPETER - HOČE

1:3 (-22, 19, -19, -15)

Lestvica: ACH VOLLEY 16 15 1 44 točk CALCIT VOLLEYBALL 15 12 3 37 TRIGLAV 16 11 5 32 HOČE 15 9 6 25 KRKA 15 8 7 23 MARIBOR 15 8 7 22 SALONIT ANHOVO 15 6 9 20 PANVITA POMGRAD 15 4 11 14 SIP ŠEMPETER 15 2 13 8 SIJ FUŽINAR METAL 15 1 14 3



12. krog, ženske:

ALIANSA ŠEMPETER - CALCIT LJUBLJANA

0:3 (-17, -20, -11)

FORMULA FORMIS - VOLLEYBALL LJUBLJANA

2:3 (19, 21, -23, -21, -11)

LUKA KOPER - ZGORNJA GORENJSKA

1:3 (-20, 20, -25, -20)

NOVA KBM BRANIK - KEMA PUCONCI

3:0 (21, 21, 24)

MISLINJA - GEN-I VOLLEY

0:3 (-8, -15, -20)

Lestvica: CALCIT LJUBLJANA 11 10 1 30 točk NOVA KBM BRANIK 11 10 1 30 GEN-I VOLLEY 12 8 4 25 FORMULA FORMIS 12 6 6 21 VOLLEYBALL LJUBLJANA 12 8 4 20 ALIANSA ŠEMPETER 12 6 6 18 KEMA PUCONCI 12 6 6 17 ZGORNJA GORENJSKA 12 4 8 9 LUKA KOPER 12 1 11 3 MISLINJA 12 0 12 1

