Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Valter Birsa (desno) in soigralci se niso uspeli resneje zoperstaviti Napoliju. Foto: EPA Gabriel Barbosa je takole odločil tekmo Bologna - Inter. Foto: EPA Paulo Dybala (levo) je ob zmagi Juventusa nad svojim nekdanjim klubom Palermom dosegel dva gola in še podal za zadetek rojaka Gonzala Higuaina (desno). Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V Italiji krog brez spodrsljajev moštev z vrha lestvice

Znova zmagala tudi Kurtićeva Atalanta

19. februar 2017 ob 21:29

Rim - MMC RTV SLO

Roma in Napoli sta v 25. krogu Serie A zadržala sedem oziroma devet točk zaostanka za vodilnim Juventusom, ki je bil že v petek s 4:1 boljši od Palerma.

Rimljani so po četrtkovi zmagi v Evropski ligi v Villarrealu (0:4) znova dosegli štiri zadetke, na Olimpicu so s 4:1 premagali Torino. Že po 17 minutah je bilo po golih Edina Džeka (v četrtek je dosegel hat-trick) in Mohameda Salaha iz voleja 2:0. V 65. minuti je od daleč na 3:0 povišal Leandro Paredes, po znižanju Maxija Lopeza pa je v sodnikovem podaljšku prav tako z razdalje končni izid postavil Radja Nainngolan.

Napoli je z 1:3 slavil na gostovanju pri Chievu in podaljšal niz brez poraza v ligi na 14 tekem. Lorenzo Insigne, ki je zadel v sredo v Ligi prvakov v Madridu, je načel mrežo gostiteljev po pol ure. Prodrl je z leve strani in z desnico lepo meril v daljši kot. V 38. minuti je Marek Hamšik iz bližine povišal prednost gostov, v 58. minuti pa je Piotr Zielinski dokončno odločil zmagovalca z roba kazenskega prostora. Poraz Chieva je ublažil Riccardo Meggiorini. Valter Birsa je igral vso tekmo, Boštjan Cesar je sedel na klopi.

Inter je Bologno strl z 0:1. Odpor domačih je v 81. minuti s svojim prvencem v italijanskem prvenstvu strl 20-letni Brazilec Gabriel Barbosa oziroma Gabigol, ki je vstopil na zelenico le sedem minut prej. S predložkom ga je našel Danilo D'Ambrosio. Gabigol je v Milano prišel avgusta za skoraj 30 milijonov evrov iz Santosa, a je do nedelje na petih tekmah v Serie A skupaj igral le 50 minut.

25. krog:

JUVENTUS - PALERMO 4:1 (2:0)

Marchisio 13., Dybala 40., 89., Higuain 63.; Čočev 93.

Anđelković (Palermo) je igral vso tekmo.

ATALANTA - CROTONE 1:0 (0:0)

Conti 48.

Kurtić (Atalanta) je igral vso tekmo, Kotnik (Crotone) je bil na klopi.



EMPOLI - LAZIO 1:2 (0:0)

Krunić 67.; Immobile 68., Keita 80.

Zajc (Empoli) je bil na klopi.



BOLOGNA - INTER 0:1 (0:1)

Gabriel 81.

Handanović (Inter) je branil vso tekmo.

CHIEVO - NAPOLI 1:3 (0:2)

Meggiorini 72.; Insigne 31., Hamšik 38., Zielinski 58.

Birsa je igral vso tekmo, Cesar (oba Chievo) je bil na klopi.

SAMPDORIA - CAGLIARI 1:1 (1:1)

Quagliarella 22.; Isla 6.

PESCARA - GENOA 5:0 (3:0)

Orban 5./ag, Caprari 19., 81., Benali 31., Cerri 87.

UDINESE - SASSUOLO 1:2 (1:0)

Fofana 7.; Defrel 70., 79.

ROMA - TORINO 4:1 (2:0)

Džeko 10., Salah 17., Paredes 65., Nainggolan 92.; Maxi Lopez 84.



Danes ob 20.45:

MILAN - FIORENTINA (Iličić)

Lestvica:

JUVENTUS 25 21 0 4 53:17 63 ROMA 25 18 2 5 54:22 56 NAPOLI 25 16 6 3 60:27 54 ATALANTA 25 15 3 7 40:26 48 INTER 25 15 3 7 40:24 48 LAZIO 25 14 5 6 44:29 47 MILAN 24 12 5 7 34:28 41 FIORENTINA 24 11 7 6 41:33 40 TORINO 25 9 8 8 46:40 35 SAMPDORIA 25 9 7 9 30:31 34 CHIEVO 25 9 5 11 26:34 32 SASSUOLO 25 9 3 13 35:41 30 UDINESE 25 8 5 12 28:34 29 CAGLIARI 25 8 4 13 33:51 28 BOLOGNA 25 7 6 12 23:38 27 GENOA 25 6 7 12 27:40 25 EMPOLI 25 5 7 13 15:35 22 PALERMO 25 3 5 17 21:49 14 CROTONE 25 3 4 18 20:43 13 PESCARA 25 2 6 17 27:55 12

M. R.