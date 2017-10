Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 5 glasov Ocenite to novico! Hrvati so pred odločilno tekmo odpustili selektorja Anteja Čačića in na njegovo mesto imenovali Zlatka Dalića. Foto: Reuters Valižani bodo brez poškodovanega Garetha Bala. Foto: Reuters Sorodne novice Hrvati odstavili Čačića in začasno imenovali Dalića

V Kijevu bo šlo na nož: Remi ne ustreza ne Ukrajini ne Hrvaški

Prenos na TV SLO 2 in MMC-ju

9. oktober 2017 ob 13:24

Ljubljana - MMC RTV SLO

Do zdaj si je nastop na svetovnem nogometnem prvenstvu zagotovilo 15 reprezentanc. Ekstazo so doživeli Egipčani (video spodaj), ki bodo na SP-ju prvič po 28 letih. Pestro bo tudi nocoj.

V skupini D najbolje kaže Srbiji, ki bi si z nocojšnjo zmago v Beogradu nad Gruzijo zagotovila nastop na svetovnem prvenstvu. Nazadnje se ga je udeležila leta 2010. Morebitni spodrsljaj Srbov lahko izkoristita Wales in Irska., ki se bosta v medsebojnem obračunu pomerila za drugo mesto v skupini. Valižani imajo pred Irci točko prednosti. Če se bo tekma končala z neodločenim izidom, Walesu grozi izpad, saj bi zbral najmanj točk med drugouvrščenimi ekipami v skupinah.

O tem bo odločal tudi razplet v skupini I. Tam bo Islandija skoraj zagotovo potrdila prvo mesto z zmago nad Kosovom. Za drugo mesto se bosta v Kijevu udarili Ukrajina in Hrvaška, ki imata enako število točk. Ukrajina za uvrstitev v dodatne kvalifikacije potrebuje zmago, najverjetneje pa bo tri točke potrebovala tudi Hrvaška. Hrvati bi napredovali tudi v primeru neodločenega izida, a le če Wales in Irska igrata neodločeno z manjšim številom doseženih zadetkov. Če bi Wales in Irska, denimo, igrala 1:1, bi Hrvaška potrebovala neodločen izid 2:2 ali višji.

Prenos tekme iz Kijeva boste lahko od 20.45 naprej spremljali na TV SLO 2 in MMC-ju.

Vse je jasno v skupini G, kjer si je nastop na svetovnem prvenstvu že zagotovila Španija, v dodatne kvalifikacije pa gre Italija.

Vrstni red drugouvrščenih reprezentanc: Portugalska 18 (7 tekem), Danska 14 (8), Italija 14 (7), Švedska 13 (7), Severna Irska 13 (8), Grčija 13 (8), Slovaška 12 (8), Wales 11 (7) in Hrvaška 11 (7) točk.





SKUPINA D

Ponedeljek ob 20.45:

MOLDAVIJA - AVSTRIJA

SRBIJA - GRUZIJA

WALES - IRSKA

Lestvica: SRBIJA 9 5 3 1 19:10 18 WALES 9 4 5 0 13:5 17 IRSKA 9 4 4 1 11:6 16 AVSTRIJA 9 3 3 3 13:12 12 GRUZIJA 9 0 5 4 8:13 5 MOLDAVIJA 9 0 2 7 4:22 2



SKUPINA G

Ponedeljek ob 20.45:

ALBANIJA - ITALIJA

MAKEDONIJA - LIECHTENSTEIN

IZRAEL - ŠPANIJA

Lestvica: ŠPANIJA 9 8 1 0 35:3 25 ITALIJA 9 6 2 1 20:8 20 ALBANIJA 9 4 1 4 10:12 13 IZRAEL 9 4 0 5 10:14 12 MAKEDONIJA 9 2 2 5 11:15 8 LIECHTENSTEIN 9 0 0 9 1:35 0



SKUPINA I

Ponedeljek ob 20.45:

FINSKA - TURČIJA

ISLANDIJA - KOSOVO

UKRAJINA - HRVAŠKA

Lestvica: ISLANDIJA 9 6 1 2 14:7 19 HRVAŠKA 9 5 2 2 13:4 17 UKRAJINA 9 5 2 2 13:7 17 TURČIJA 9 4 2 3 12:11 14 FINSKA 9 2 2 5 7:11 8 KOSOVO 9 0 1 8 3:22 1



UVRŠČENI NA SVETOVNO PRVENSTVO (15/32)

Gostiteljica: Rusija

Evropa (13): Belgija, Nemčija, Anglija, Španija, Poljska

Južna Amerika (4 ali 5): Brazilija

Azija (4 ali 5): Iran, Japonska, Južna Koreja, Savdska Arabija

Concacaf (3 ali 4): Mehika, Kostarika

Afrika (5): Nigerija, Egipt

Oceanija (0 ali 1)

