V končnici Lige NFL po skoraj dveh desetletjih tudi Buffalo

Odpuščeni že številni trenerji, ki se niso prebili v končnico

1. januar 2018 ob 11:36

New York - MMC RTV SLO

V zadnjem krogu rednega dela Lige NFL so si mesto v končnici zagotovili še Atlanta, Tennesee in Buffalo. Billsi se v zaključni del vračajo po skoraj 20 letih.

Že krog pred koncem rednega dela lige je bilo znanih devet od dvanajstih udeležencev končnice, v zadnjem tednu pa se je poleg še treh preostalih udeležencev končnice odločalo tudi o nosilcih zaključnih bojev.

New England znova v vlogi favorita

Aktualni prvaki New England Patriotsi so odpravili New York Jetse s 26:6 in sezono končali z razmerjem 13-3, s tem pa so si zagotovili prvo mesto v konferenci AFC, počitek v prvem tednu končnice in prednost domačega igrišča vse do morebitnega nastopa na Super bowlu, ki bo 4. februarja v Minnesoti. V prvem tednu končnice bo v tej konferenci počival tudi Pittsburgh, ki je z enakim razmerjem zmag, a s porazom v izjemno napetem medsebojnem obračunu, končal na drugem mestu.

Philadelphia in Minnesota prosti naslednjo nedeljo

Tudi v konferenci NFC sta vodilni ekipi zaključili redni del z izidom 13-3. Philadelphia in Minessota bosta prosti naslednjo nedeljo, ko bo na sporedu t. i. Wild Card Weekend.

V konferenci NFC se je letos zgodilo največ sprememb med vodilnimi. Med šestimi udeleženci bo v končnici pet ekip, ki se v prejšnji sezoni niso prebile iz rednega dela. Poleg prvih dveh nosilcev bodo v zaključnih bojih igrali še tretjeuvrščeni LA Ramsi (11-5), ki bodo naslednji teden gostili Atlanto (10-6). New Orleans (11-5) se bo kot četrti nosilec pomeril s Carolino (11-5).

V konferenci AFC bo v prvem tednu končnice igralo še eno izmed večjih presenečenj rednega dela Jacksonville Jaguars (10-6), ki se bodo kot tretji nosilci pomerili s šestouvrščenim Buffalom (9-7). Moštvo iz zahoda zvezne države New York se po zmagi proti Miamiju z 22:16 v zadnjem tednu rednega dela v končnico vrača prvič po letu 1999. Kansas City se bo v nedeljo pomeril s Tennesseejem.

Največji poraženci zadnjega tedna rednega dela sezone so igralci Baltimora (9-7), ki so zapravili vodstvo v zadnjih sekundah tekme proti Cincinnatiju, s tem pa mesto v končnici.

Odpuščenih že pet trenerjev

Danes je bil na vrsti "črni ponedeljek". Dan po koncu rednega dela so bili odpuščeni trenerji ekip, ki se niso uvrstile v končnico. Brez dela so ostali glavni trenerji Detroita (9-7) Jim Caldwell, Chicaga (5-11) John Fox, Indianapolisa (4-12) Chuck Pagano, Oaklanda (6-10) Jack Del Rio in New York Giantsov (3-13) Ben McAdoo.

KONČNICA, Wild Card Weekend,



KONFERENCA AFC, sobota ob 22.20:

KANSAS CITY - TENNESSEE

Nedelja ob 19.00:

JACKSONVILLE - BUFFALO



NEW ENGLAND in PITTSBURGH sta že v konferenčnem polfinalu.



KONFERENCA NFC, nedelja ob 2.15:

LOS ANGELES RAMS - ATLANTA



Nedelja ob 22.40:

NEW ORLEANS - CAROLINA



PHILADELPHIA in MINNESOTA sta že v konferenčnem polfinalu.

